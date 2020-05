'Bang om in uw kot te blijven?', zo luidt de nieuwe campagne van hulplijn 1712 over huiselijk geweld. Tijdens de coronacrisis zag de hulplijn het aantal oproepen verdubbelen. Dat is meteen ook het hoogste aantal oproepen voor 1712 sinds de oprichting in 2012.

De hulplijn wil met de campagne slachtoffers en personen, betrokken bij huiselijk geweld, oproepen om 1712 te contacteren. Je kan er zowel terecht voor lichamelijk, psychisch, economisch als seksueel geweld.

Thuisblijven is niet zo simpel als het thuis onveilig is, meldt Wim Van de Voorde, coördinator van 1712, in een persbericht. 'De werkvloer, de school, sportclubs, verenigingen en andere vrijetijdsactiviteiten vormen voor vele mensen een veilige haven. Nu is die veilige plek veelal weggevallen. Bovendien zagen we een toename van stress, spanningen en conflicten in gezinnen en relaties waardoor sluimerend geweld escaleerde.'

Meer geweld of meer bekendheid?

In april 2020 kreeg 1712 liefst 952 oproepen over 1.269 mogelijke slachtoffers van geweld. Dat zijn meer dan dubbel zoveel oproepen en dubbel zoveel mogelijke slachtoffers van geweld in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De meeste oproepen gingen over kindermishandeling en partnergeweld. Het stijgende aantal oproepen betekent niet noodzakelijk dat familiaal geweld is toegenomen. Het cijfer zegt wel iets over de doorstroming naar de professionele hulpverlening.

'We kunnen geen sluitende uitspraken doen of familiaal geweld nu al dan niet is toegenomen tijdens de coronacrisis. Het stijgende aantal oproepen kan evengoed wijzen op een betere bekendheid van hulplijn 1712 bij de burger', aldus Van de Voorde.

Lees ook: Hotelkamers worden beschikbaar voor slachtoffers huiselijk geweld In acute noodsituaties kan men voor politie noodnummer 101 en voor medische hulp noodnummer 112 bellen.

Specifiek bij seksueel geweld kan men nog steeds terecht bij de Zorgcentra na Seksueel Geweld. Zij blijven ook open, en hun chat is te vinden op seksueelgeweld.be.

Minderjarigen kunnen ook chatten op nupraatikerover.be.

