Als een lange relatie spaak loopt, gooit dat niet alleen je leven overhoop, op een bepaald moment ga je misschien ook op zoek naar een nieuwe partner. Dat zoekproces blijkt niet altijd even simpel. Een blik in de psychologie van het daten, mét tips.

Het vet is (niet) van de soep

Het vet is (niet) van de soepOnlangs onderzocht de Universiteit Antwerpen of we na een echtscheiding een nieuwe partner zoeken met dezelfde persoonlijkheid als de ex. Wat bleek: het nieuwbakken lief had vaak minder 'huwelijksstabiele' persoonlijkheidstrekken. De oorzaak ligt volgens de onderzoekers bij het geringe marktaanbod. Er zouden 'niet veel goede kandidaten overblijven', klonk het nogal cru. Nochtans bestaat bijna de helft van de huishoudens in ons land uit alleenwonenden en dat percentage neemt elk jaar toe. Deels zijn dat ouderen die hun partner verliezen. Toch was ook 27% van de jongere Vlaamse huishoudens alleenstaand, begin 2021. Je mag dus gerust zijn: de vijver is best vrij groot.Lijstje afvinkenEr waren nooit zo veel singles en toch leidt dat niet tot meer relaties. Misschien leggen we de lat te hoog? Relatiedeskundige Esther Perel stelt dat we hoge verwachtingen hebben van de liefde omdat we veel vrijer zijn in onze partnerkeuze dan vroeger. We hebben geen partner meer nodig om economische redenen en dus kwam er een waslijst aan andere vereisten in de plaats. Bovendien hebben we veel meer keuze, door apps als Tinder kunnen we verder kijken dan rond de eigen kerktoren. En daar wringt nu net het schoentje: die apps doen de keuze oneindig lijken en werken fomo in de hand: misschien is er in die ontzettend grote vijver wel iemand die net een puntje meer op onze wishlist afvinkt.KeuzestressDe pandemie versnelde de switch naar de onlinedatingwereld. Het aantal gebruikers van datingapps piekte enorm tijdens de eenzame lockdowns. Maar er trad ook al snel 'Tindermoeheid' op: veel swipen, weinig daten. Uit een Nederlands onderzoek uit 2019 (A Rejection Mind-Set: Choice Overload in Online Dating) blijkt dat we door het grote aanbod in apps juist overkritisch worden, minder gaan daten en ook de kans dat iemand voor ons kiest lager inschatten. De onderzoekers noemen het de 'paradox van modern daten': 'Online platforms bieden meer mogelijkheden bieden dan ooit tevoren om een romantische partner te vinden, maar mensen zijn toch vaker single. (...) De voortdurende toegang tot vrijwel onbeperkte potentiële partners maakt mensen pessimistischer en afwijzender'.De ware bestaat nietDeskundigen raden dan ook aan om niet te kieskeurig te zijn. Liefde op het eerste gezicht is zeldzaam, stelt Esther Perel dan ook. Gevoelens moeten groeien. Volgens de relatie-expert moeten we de zoektocht naar de ware loslaten. Er bestaat namelijk niet zoiets als één soulmate: 'Het gaat erom iemand te vinden met wie je een leven wil opbouwen en die wordt dan de ware, maar dat kan met verschillende mensen', weet Perel. Uit een studie van de Canadese University of Victoria bleek trouwens dat de meeste relaties starten met een vriendschap. Maar liefst zeventig procent van de deelnemers was eerst bevriend met de partner, doorgaans een tot twee jaar, voor er sprake was van aantrekkingskracht. 'We hebben het idee van vreemden die zich tot elkaar aangetrokken voelen en gaan daten, maar dat is niet hoe de meeste relaties beginnen. Er is een wazige grens tussen vriendschap en romantiek', aldus onderzoeker Danu Stinson.Fear of dating againDaarnaast is het belangrijk dat, als er een goede match is, je snel offline afspreekt. We hebben de neiging om ons achter ons veilige scherm te verschuilen, de coronacrisis heeft die reflex nog aangescherpt. Uit onderzoek van iVox voor Meetic, voorbije zomer, noemde 6 op de 10 de pandemie als reden voor de aarzeling om echt te daten - een fenomeen dat FODA oftewel 'Fear Of Dating Again' werd gedoopt. Elisabeth Timmermans, auteur van 'Liefde in tijden van Tinder' (en zelf gelukkig samen met haar Tinder-date) waarschuwt dat je door te lang online te praten misschien een vals beeld van iemand creëert, met teleurstelling als gevolg. Als je sneller afspreekt, liefst binnen de twee weken, heb je minder verwachtingen. Ze wijst er ook op dat relaties die via een app ontstaan niet onderdoen voor klassieke ontmoetingen. Ze kunnen zelfs kwaliteitsvoller zijn omdat mensen echt op zoek zijn naar een relatie in plaats van erdoor overvallen te worden. Wie bewust op zoek is naar een lief, is meer bereid tot compromissen en om te investeren in de ander. Start to date: negen tipsWie terug wil naar old-school offlinedating zal zich moeten haasten. Studies berekenden dat meer dan 40 procent van de eerste ontmoetingen al online gebeurt. In de V.S. start liefst 40% van de hetero- en 60% van de homorelaties op het web. Om het even hoe je aan die eerste date geraakt: wij verzamelden enkele tips van experts en ervaringsdeskundigen om je op de goede weg te zetten.