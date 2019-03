Houtbewerken, glasblazen of borduren: waarom slaan we massaal aan het craften?

Nathalie Le Blanc redactrice Knack Weekend

Borduurpatronen vliegen de deur uit, glasblaasworkshops zitten overvol, iedereen doet aan keramiek en er verschijnen boeken over craftfulness, of hoe iets maken je tot rust kan brengen. Hype of niet, deze vijf mensen vergeten alles als ze de handen uit de mouwen steken.

Sylvie Franquet (58) © Gf / Jonathan Greet