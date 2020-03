Je merkte het misschien al op tijdens je coronawandeling: hier en daar zitten knuffelberen aan het raam. Dat is het gevolg van een populaire oproep op sociale media: plaats een knuffelbeer aan je raam, en ga met je kinderen op berenjacht.

'Omdat speeltuinen en parken gesloten zijn, is er wat extra creativiteit nodig om het buitenspelen spannend te houden', klinkt het op Facebookpagina 'berenjacht in tijde van covid19'. 'De regels van de berenjacht zijn simpel: plaats een beer aan je eigen raam en zoek tijdens een wandeling in jouw buurt naar andere beren.'

Op die manier komen er steeds meer beren even aan het venster piepen in ons land. Vooral voor gezinnen met kinderen is dit leuk. De berenjacht is het gevolg van een oproep die gehoor kreeg op verschillende Facebookpagina's en in buurt-whatsappgroepen.

De berenjacht komt overgewaaid uit Australië en het Verenigd Koninkrijk. Het populaire prentenboek uit 1995, 'We gaan op berenjacht', diende als inspiratie.

