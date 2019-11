'Waar praat je over als je aangewezen bent op enkele foto's en een kort introducerend zinnetje? ', vraagt Knack Weekend-hoofdredactrice Ruth Goossens zich af.

Zes jaar geleden had ik mijn eerste Tinder-ervaring. Het was toen nog een beetje taboe om je partner te zoeken via een datingapp. Een van mijn vrienden was al een tijdje zo wanhopig op zoek naar een lief dat ik hem suggereerde het eens online te proberen. Samen installeerden we de app op zijn smartphone en voor we het goed en wel beseften zat hij op Tinder. Dat we onervaren waren, bleek meteen uit zijn profielfoto. Zijn account bleek zich automatisch te linken aan Facebook en nam de foto over waarop hij stond te pronken met zijn zoontje. Schattig en liefdevol, maar niet meteen het beeld waarmee je een date versiert. We hebben ons die avond, swipend door het aanbod, kostelijk geamuseerd. Inmiddels is hij een ervaren Tinde...