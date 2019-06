We slapen te weinig en daar spelen bedrijven goed op in. Met een uitstekende marketingstrategie maken ze je wijs dat hun gadgets dé oplossing zijn om beter en meer te slapen. Maar 'zowel apps als monitors zeggen helemaal niets over je slaapkwaliteit', zegt slaapspecialist An Mariman.

We slapen steeds minder en slechter, dat blijkt uit verschillende onderzoeken. In 2008 gaf 21 procent van de Belgen aan slaapproblemen te hebben, in 2013 was dat 30 procent. Dat blijkt uit een studie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Een studie van elektronicabedrijf Philips toont dan weer aan dat 82 procent van de Belgen minder dan de aanbevolen zeven en een half à acht uur slaapt. Dat is mede te verklaren door onze veranderende levensstijl: 'We draaien mee in een vierentwintig uur-systeem waarbij mensen steeds meer willen en moeten doen. Waar we dan op besparen is onze nachtrust. Maar door dat professioneel en sociaal inkorten van de slaaptijd riskeren mensen overdag last te hebben van oververmoeidheid', legt dokter An Mariman van het Centrum voor Neurofysiologische Monitoring aan het UZ Gent uit.

