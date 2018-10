Hoe komt het dat we niet goed zijn in van mening verschillen?

Dat er verkiezingen aankomen heb je vast niet gemist. Uiteenlopende politieke standpunten leveren stevige debatten en harde woorden op, maar 2018 voelde anders aan. Harder. IJskoud. Soms zelfs laag bij de grond. Ik keek met open mond naar hoe wij - van minister tot Jan en Jeanine met de pet - met elkaar omgaan. Links is plots een scheldwoord, net als ngo, gelukszoeker en vakantieganger. De linkiewinkies komen niet veel verder dan racist, poldernazi en 'de jaren dertig'. Iedereen die vragen stelt over onze migratiepolitiek is 'voor open grenzen', iedereen die het graag een beetje strenger wil een fascist. Kritische journalisten die uitspraken van politici factchecken, krijgen te horen dat ze niet object...