Met een grootschalig onderzoek willen wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met de UGent onderzoeken hoe de coronacrisis inspeelt op hoe we zin geven aan ons bestaan.

De pandemie beïnvloedt niet alleen onze fysieke gezondheid, maar ook hoe we ons leven ervaren en zin geven aan ons bestaan. Dat is nu het onderwerp van een nieuw onderzoek van VUB en UGent, waarvoor beide onderwijsinstellingen deelnemers zoeken.

Hoe ervaren we de tweede golf emotioneel? Beïnvloeden de omstandigheden onze gezondheid of slaap? Hoe geven we vandaag zin aan ons leven? Komen we hier sterker uit of heeft het leven een andere betekenis gekregen?

Het invullen van de vragenlijst duurt een halfuurtje, maar is een aanrader: het brengt je weer een stapje dichter bij de ultieme zelfkennis en je maakt nog eens kans op leuke bedankingen zoals een ontbijt of boekenbon.

Je vindt de vragenlijst hier.

