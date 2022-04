Twee levens, twee stijlen, twee visies. Of zijn er toch raakpunten tussen interieurpausen Vincent Van Duysen en Gert Voorjans? In de vierdelige podcast 'Tegenpolen' gaan we via een vragenspel op zoek naar de verschillen en gelijkenissen tussen de twee iconen. In deze aflevering hebben ze het over motivatie, kunst en de kalmte bewaren in tijden van crisis.

Totale wildvreemden zijn architect Vincent Van Duysen en interieurarchitect Gert Voorjans niet voor elkaar. Als twee small town boys - de eerste uit Lokeren, de andere uit Stokkem - arriveren ze begin jaren tachtig in Antwerpen en lopen elkaar weleens tegen het lijf in de creatieve scene die ze daar frequenteren: een eerste overeenkomst tussen de twee Belgische interieuriconen die op stilistisch vlak geen grotere tegenpolen hadden kunnen zijn.

Van Duysen, die zijn eerste stappen als architect zette bij Aldo Cibic in Milaan en Jean De Meulder un Antwerpen, streeft voordturend naar de essentie. Zijn gebruik van pure en tactiele materialen vertaalt zich in een strakke, tijdloze vormgeving waarin de zintuiglijke ervaring van de ruimte centraal staat. Bekende fans van zijn werk zijn onder anderen actrice Julianne Moore en muzikant Kanye West. Hij werd gelauwerd met de Vlaamse Cultuurprijs, de titel Designer van het Jaar en een Henry van de Velde Lifetime Achievement Award. Sinds 2016 is hij als creatief directeur aangesteld bij de Italiaanse merken Molteni&C en Dada.

Voorjans ontwerpt op zijn beurt rijke, gelaagde interieurs vol kleur, trouvailles en texturen. De interieurarchitect ging, na postgraduaten in kunstgeschiedenis in Sienna en bij Sotheby's in Londen, aan de slag bij Axel Vervoordt in 1988. In 1996 startte hij onder eigen naam nadat hij het interieur creëerde van het eerste vlaggenschip van Dries Van Noten in Tokio. Tal van boetieks en residentiële projecten volgden. Zo vertrouwden ontwerpers Edouard Vermeulen (Natan) en Inge Onsea (Essentiel), Nina Garcia, de modechef van de Amerikaanse Elle en rockster Mick Jagger hem hun interieur toe. In 2020 noemde AD France hem een van de '100 Décorateurs du Moment'.

In deze derde aflevering van Tegenpolen hebben Vincent Van Duysen en Gert Voorjans het over over kalmte bewaren in tijden van crisis, motivatie en kunst. 'Kunst is een verslaving of een investering. Voor mij is het pure emotie. Leven zonder kunst kan ik niet'

