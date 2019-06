Wie zijn huisdier deze zomer met een gerust hart wil achterlaten, heeft het gemakkelijker dan ooit tevoren. Verschillende online platforms bieden immers pet sitters aan.

In totaal zijn er in België 2,4 miljoen katten en 1,5 miljoen honden. Millennials besteden steeds meer aandacht aan het welzijn van hun viervoetige metgezellen. Zowel in België als in de rest van Europa willen de eigenaars het beste voor hun dieren, ook wanneer ze op vakantie vertrekken.

De laatste jaren kiezen meer en meer huisdiereigenaars ervoor hun dier achter te laten bij een liefhebbende pet sitter, in plaats van bij een dierenopvang waar ze in een ongezellige kooi zitten. In België is de populariteit van pet sitting gegroeid met 24 procent met de zomervakantie als drukste periode.

Een bijkomend voordeel is dat door de stijging van het aantal pet sitters op het platform, de prijs sterk gedaald is. Meer en meer studenten engageren zich als pet sitter en vragen er maar weinig geld voor. Een dierenopvang kost gemiddeld 19 euro per dag terwijl een pet sitter ongeveer 12 euro vraagt. Huisdiereigenaren geven daarom steeds vaker de voorkeur aan pet sitting, een meer diervriendelijke en flexibelere service die zelfs goedkoper is.

Eén van de bekendste pet sitting platforms in België is Yoopies. Je hoeft alleen de plaats, diersoort en datum aan te geven, waarna een melding wordt gestuurd naar de beste oppassers in de buurt.

Wie dus nog geen oplossing heeft voor zijn blaffer of spinner, weet waar naartoe.