Van voorstellen voor een betere wereld tot vurige persoonlijke pleidooien: deze opinies uit 2020 zijn het waard om opnieuw gelezen te worden.

Het jaar opende zoals het eindigde: met onrust in de zorgsector. Maggie de Block kondigde aan een op de zes kraamklinieken te sluiten, een besparingsmaatregel die de minister omschrijft als een opportuniteit. 'Als de materniteit in je buurt verdwijnt, heb je dan gewoon pech? Is dat je eigen zorg? Of is het een zorg van ons allemaal?', vraagt blogster en onderzoekster Noëmi Willemen zich af.

In februari maakt Goedele Liekens het nieuws door haar voornemen om de wet voor verkrachting en aanranding aan te scherpen. 'Het is goed nieuws dat Liekens de strijd tegen seksueel geweld op die manier onder de aandacht brengt, maar om echte verandering te krijgen, is er vooral een betere handhaving van de wet nodig,' klinkt het bij Wouter Stes van Plan International Belgium. Een maand na verschijning van deze opinie legt Amnesty International overigens nog de vinger pijnlijk op de wonde: twintig procent van de Belgische vrouwen zegt ooit verkracht geweest te zijn.

Naar aanleiding van een documentaire die op Internationale Vrouwendag in première gaat, geven we enkele vrouwen het woord. Student en activist Marijne Van Boeckel klaagt de discrepantie aan tussen de online en de offline wereld, waarin vollere mensen nog steeds tweede viool spelen. 'De acceptatie van alle soorten lichamen staat in de echte wereld nog steeds op een erg laag pitje.'

We hebben corona te danken aan de manier waarop we met (het kweken en verkopen van) eten omgaan. Daarom is 2020 volgens dokter en auteur Staf Henderickx het ideale moment om dat te herdenken. 'We begrijpen vandaag dat massa's mensen in een gesloten ruimte een broeihaard vormen voor ziektekiemen, en toch is dat precies hoe heel wat dieren vandaag gehouden worden.' Die eten we vervolgens op, en wat daarna kan gebeuren, weet je ondertussen wel.

De stormloop op groene plekjes leidde tijdens de eerste lockdown soms tot bizarre taferelen. Liefhebbers van hyacinten uit het Hallerbos waren er niet welkom, Gentenaren moesten in wijzerzin door het park wandelen en veel bossen en stadsparkjes werden afgesloten om te vermijden dat coronawandelaars te dicht in elkaars buurt komen. 'Dat toont aan hoe weinig groen er te vinden is in Vlaanderen', betoogt Volksvertegenwoordiger Mieke Schauvliege. En dat moet beter, klinkt het.

Voor de teleurstelling rond de in het water vallende kerst- en eindejaarsfeesten was er de teleurstelling rond vakanties die massaal geannuleerd moesten worden. Niet abnormaal, zei Chris De Smedt, opleidingshoofd Toerisme aan de Erasmushogeschool. 'Toerisme is ontstaan vanuit een basisbehoefte: de nood aan rust en ontspanning. Die nood blijft ook tijdens de coronacrisis legitiem.'

Al heel haar leven twijfelt Katrien Van den Bleeken over een leven in de bruisende stad of in de vrije natuur. 'Ik wil "the best of both worlds" en daarom pleit ik voor de autoluwe stad.' Ze geeft redenen genoeg om haar voorstellen te overwegen.

De coronacrisis liet heel wat mensen naar de plaatselijke boer trekken voor hun groenten en fruit. Dat is niet gek, zegt sociaal ondernemer Steven Desair, want daar vind je kwalitatieve voeding die toegankelijk is voor iedereen. 'Ik hoop dat in de toekomst een groter bewustzijn komt onder mensen over waar hun eten vandaan komt, hoe het verbouwd is en waarom dat nu zo ontzettend belangrijk is.'

De coronacrisis maakte de nadelen van een wereldwijde wegwerpmaatschappij erg duidelijk. Dat zei Ben Hagenaars, designer en onderzoeker. 'Proberen we het systeem zo snel mogelijk te herstellen of grijpen we dit moment juist aan om het te hervormen?' Drie keer raden wat hij wil.

In de VS is conversietherapie een booming business en gaat de emotionele en fysieke leed van holebi's en transgenders gepaard met gigantisch economisch gewin. 'Conversietherapie of "homogenezing" heeft vaak blijvende psychologisch schade tot gevolg. We moeten deze praktijk dus ook in België verbieden', schreef Fourat Ben Chikha (Groen) op de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie.

In de late lente breekt over de hele wereld een enorme verontwaardiging los over de dood van de Amerikaanse George Floyd. De Black Lives Matter-beweging staat opnieuw op. Ook in eigen land is er nog heel wat ruimte voor verbetering. Lieve Vandenweghe (29), dochter van een witte vader een zwarte moeder en zelf de trotse mama van twee zoontjes, hoopt alvast dat er verandering op til is. 'Het is tijd om solidariteit om te zetten in daden.'

Naar aanloop van de zomer woedt er dan weer een discussie over het uitstellen van de solden. Het zet bezielster van het duurzame modeplatform COSH! weer eens aan het denken over de normale gang van zaken in de modesector. Een oproep om dringend je mindset te veranderen als het gaat over de kleren in je kast.

De Boerenbond verslikt zich in een puur plantaardig broodje dat zijn opwachting maakte in de VTM-soap Familie. Dat zorgt op zijn beurt weer voor een reactie van activist en schrijver Tobias Leenaert. 'Wanneer een mainstream programma dan eindelijk eens een veganist opvoert, dan moet daar vandaag voor betaald worden - ook al komt er geen merknaam in beeld. Die betaling komt van de donaties van mensen die graag een wereld willen waarin dieren niet gefolterd en gedood worden voor voeding. Is het zo logisch om die boodschap enkel te brengen in ruil voor geld?'

Jommeke werd dit jaar 65 jaar oud. Net als sommige van zijn ideeën over vrouwen en genderstereotypen, aldus gewezen Brussels staatssecretaris voor Groen Bruno De Lille.

Zal er naast M en V ook nog ruimte komen voor een X op de identiteitskaart? Het is alvast een voorstel dat op tafel ligt. Maar Uwi Van Hauwermeiren, een woordvoerder van Wel Jong Niet Hetero twijfelt of dat wel voldoende is. 'Ik hoop vooral dat non-binaire mensen op elk niveau in de samenleving op erkenning kunnen rekenen.'

