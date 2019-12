Het einde van 2019 is in zicht. Knack Weekend-hoofdredactrice Ruth Goossens blikt terug.

Het is bijna twintig jaar geleden dat we de eeuwwisseling vierden. Afgezien van de onheilspellende berichten over mogelijke millenniumbugs in computersystemen was er van een fin-de-sièclegevoel geen sprake. Het leven ging zijn gezapige gangetje. We waren in blijde verwachting van de elektrische auto, smartphone, streamingdiensten en nog veel andere off- en vooral online-ontwikkelingen. 1999, de onheilspellende song van Prince, klonk toen al achterhaald. De wereld zou het nog wel even uithouden.

Een groot feest was de start van 2000 evenmin. Bij gebrek aan bewijsmateriaal weet ik niet eens met zekerheid waar en hoe ik de bewuste oudejaarsavond doorbracht. Vandaag zou je dat snel te weten komen door even langs je foto's te scrollen. Maar toen werden foto's nog alleen op reis en op familiefeesten genomen. Ik ben er allerminst rouwig om: ik was toen twintig, en het was stijlgewijs niet mijn meest flatterende periode.

Je zult vandaag maar jong zijn en graag experimenteren met kleding, haar en make-up. Het alledaagse leven, en al zeker dat van tieners, wordt tegenwoordig continu gedocumenteerd met foto's en socialemediaposts. Door telefoon- en computercrashes gaat er gelukkig weleens wat verloren, maar toch zullen jonge mensen later veel vaker geconfronteerd worden met gênante jeugdherinneringen.

Het is opvallend hoeveel trends en gebeurtenissen dit jaar toe te schrijven zijn aan jongeren.

Maar wie jong is, denkt niet aan later en wil zich vooral amuseren. Dat deed de Belgische jeugd dit jaar massaal op de TikTok-app. Het delen van zelfgemaakte of andermans memes werd razend populair. Tieners vinden het playbacken, uitbeelden of veranderen van een korte songtekst uitermate hilarisch. Via allerlei leuke filters en nieuwe functies proberen Facebook, Snapchat en Instagram mee te surfen op de hype, voorlopig zonder veel succes. Voor ouders en zelfs voor millennials is de humor in die korte video's nauwelijks te begrijpen.

Gelukkig niet allemaal even bevreemdend als het TikTok-fenomeen. In de eerste plaats waren er natuurlijk de klimaatmarsen, aangevuurd door jongeren uit alle hoeken van de wereld. Maar ook minder ernstige, maar even populaire verschijnselen deden hun intrede via speelplaatsen of vanuit tienerkamers. Billie Eilish bijvoorbeeld. De (elektro)popsensatie werd in enkele maanden tijd een globale hype. Met haar muziek overstijgt ze veel genres en alle leeftijden. Al is haar stoere oversized look toch vooral een inspiratiebron voor tienermeisjes.

Dat de jeugd van tegenwoordig zo snel en massaal trends weet te verspreiden is niet zo vreemd. Ze kennen de weg op het internet beter dan die in hun eigen woonplaats. Ze zijn, meer dan de generatie voor hen, verbonden met de wereld. Nieuwe functies op smartphones en socialemediakanalen hebben ze meteen in de vingers. Vaak moeten ze die geduldig uitleggen aan hun ouders, want kennisoverdracht gebeurt vandaag in twee richtingen. Het is vooral voor volwassenen wennen aan deze nieuwe realiteit. Zo is er twintig jaar na datum alsnog sprake van een fin de siècle: dat van de alwetende ouder.

In de laatste Knack Weekend van het jaar blikken we niet alleen terug op obscure jongerentrends, maar brengen we ook een hoogst eigenzinnig overzicht van de gekke gebeurtenissen en faits divers die 2019 kleurden. Wij wensen u naast veel leesplezier alvast een voorspoedig nieuwjaar. Vanaf 15 januari is Knack Weekend terug, in een nieuw jasje!