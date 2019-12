Sommige mensen zijn meer waard dan één cadeautje. Hier geven we enkele ideeën waardoor de ontvanger maanden (of zelfs langer) overstelpt wordt met leuke attenties.

Maanden vol kaas

Zit jij met een kaasverslaafde? Zoek dan niet verder, want het allerbeste dat je die persoon kan geven, is een zichzelf automatisch aanvullende voorraad topkazen. Online kaashandelaar Cheesin biedt drie abonnementsformules aan waarmee dat mogelijk wordt. De verzorgde boxen bevatten ook telkens degustatiefiches, om de ontvanger mee te nemen op een leerrijk smaakavontuur.

Voor 39 euro per maand heb je drie kazen, voor 54 euro krijg je er vier en allerlei ander lekkers om te degusteren. Levering is gratis.

Cheesin.be

Voor de eeuwigheid

De digitale (smartphone)fotografie heeft ervoor gezorgd dat we die kleine momentjes in het dagelijkse leven veel vaker vastleggen dan vroeger. Maar hoe vaak bekijk je die nog? Met Klikkie kan je je digitaal beeldmateriaal gemakkelijk terug tastbaar maken. Het abonnement drukt jouw mooiste foto's af en stuurt ze je op. Het enige wat je dan nog moet doen, is ze zelf ophangen of in een boek steken. Extra leuk: dankzij de Limited Gift Box hoef je geen saai envelopje onder de kerstboom te leggen. De mooie doos bevat niet alleen een abonnement voor de duur dat je het wenst, maar ook een blanco foto-album en materiaal om je foto's erin te plakken.

49,95 euro voor Gift Box met abonnement van drie maanden. Bonnen vanaf 23,85 euro.

In de geschenkverpakking: een printabonnement, een fotoboek, dubbelzijdige plakkers en een stiftje om wat moois bij je foto's te schrijven. © Klikkie

Klikkie.be

Nu geven, later eten

Houdt de persoon voor wie jij een cadeautje geeft van kraakvers fruit, groen, een gezellig plekje in de schaduw en ademen? Dan is er een cadeau dat je nu kan geven, dat de rest van het jaar (en de vele jaren nog volgen) allerlei cadeautjes zal opleveren: een boom. December is een goede maand om bomen te planten, dus het is vooral nog uitzoeken welke soort je wil. Kies, als je dan toch bezig bent, wel voor een inheemse soort.

Bomenwijzer.be

Waterdicht plan

Is jouw gelukkige ontvanger nog niet zindelijk? Dan kan je ervoor zorgen dat ie elke verschoning opnieuw een cadeautje krijgt. Met een abonnement op Little Big Change geef je immers aan huis geleverde luiers die er niet alleen cool uitzien, maar ook nog eens proper gemaakt zijn: ze bevatten geen parfum of andere schadelijke stoffen. De Little Big Change luiers zijn beschikbaar in maat 1 tot 6. De prijs varieert tussen 0,22 € en 0,39 € per luier. Ook broekjes en vochtige doekjes behoren tot het gamma.

P.s.: niet cadeau doen aan een (kersverse) moeder of vader, die verdienen met Kerstmis wel eens een cadeautje voor zichzelf.

Een pamperabonnement, om nooit meer in de shit te zitten. © Little Big Change

49 euro per maand, al loopt er momenteel een actiecode waarmee 20 euro korting gegeven wordt. Bezorging is gratis

Little-big-change.com

Kopje na kopje na kopje

Als de formule van het bovengenoemd kaasabonnement je wel aansprak, maar je het niet zo hebt voor kaas, kan je misschien wel een koffie- of theeabonnement overwegen. Op die manier maak je kennis met verschillende soorten koffie of thee, met verschillende origines. Een van de meest veelzijdige aanbieders is Cross Roast, waarmee je verzekerd bent van een tweewekelijkse nieuwe lading favoriete drank. Extra handig: de zakjes - je geeft zelf in of dat er van 200 of van 400 gram moeten zijn - zitten in een speciale enveloppe die in de brievenbus past.

Vanaf 18,90 euro per maand (bij een abonnement van 12 maanden), maar ook veel andere formules mogelijk.

CrossRoast.be

Scheurend het nieuwe jaar in

Okeeee een scheurkalender is niet echt een abonnement in de strikte zin van het woord, maar je geeft wel één keer, terwijl de ontvanger elke dag mag ontvangen. Mits een beetje pimpen maak je er zelfs een uniek, persoonlijk cadeau van. Neem nu de scheurkalender van Dagelijkse Kost: dat is al een leuk cadeau op zich, zeker voor iemand die bijvoorbeeld net alleen gaat wonen en nog wat inspiratie in de keuken kan gebruiken. Maar wat als je op voorhand ook al eens bepaalde dagen aanduidt op die kalender (en in jouw agenda) als samenkookdagen, of er af en toe een belofte in schrijft dat jij het gerecht van een bepaalde dag zal komen brengen? Kijk, dan heb je een zelfgemaakt abonnement op lekker eten en gezellige avonden.

Wat eten we op 1 januari? Deze kalfsblanquette, als het van Jeroen Meus afhangt. © Dagelijkse Kost scheurkalender

Dagelijkse Kost scheurkalender, 18 euro.

StandaardUitgeverij.be

Een vettige Kerst

Je weet pas wat goede olijfolie is als je hem proeft. En als je dat eenmaal gedaan hebt, wil je niets anders meer. Daarom stel je je toevoer maar beter veilig, bijvoorbeeld in de vorm van een abonnement bij een betrouwbare producent. Een voorbeeld daarvan is Casa Astrid, waar je 'adoptieouder' kan worden van een boom op de plantage. De Belgische eigenaar houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen van jouw boom en stuurt je drie jaar lang jouw deel van de oogst op.

210 euro voor drie jaar

Casa-astrid.com