Jean-Paul Mulders pent zijn hersenspinsels neer in in zijn wekelijkse column.

Het is koopweekend, de stad loopt vol mensen die leven en mensen die al dood zijn zonder het te weten. Ik waag mij niet tussen de wandelbusjes in het toeristische centrum. Liever kruip ik in mijn schulp en voer ik mijn katachtige. Op de verpakking staat dat er granaatappel, liefde en açaibessen in de brokken verwerkt zijn. Van liefde heb ik weleens gehoord, maar de açaibes moet ik opzoeken. Zij is 2,5 centimeter groot en blijkt te groeien in trossen. Het liep mis toen we dingen die we zelf niet kenden, begonnen te geven aan onze kittens.

