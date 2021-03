De Belgische organisatie River Cleanup lanceert binnen een week de #rivercleanupchallenge. Zij maken mensen warm om gedurende één maand dagelijks tien minuten lang zwerfvuil op te rapen.

Met deze actie wil de organisatie de grote zwerfvuilproblematiek aankaarten. De actie start bewust op World Water Day op 22 maart en eindigt op Earth Day op 22 april. Waar en wanneer je het vuil raapt maakt niet uit, zolang het maar tien minuten duurt. De organisatie spoort alle afvalrapers ook aan om een heldenfoto te maken bij het vuil dat ze verzameld hebben.

Maar liefst acht miljard kilogram afval belandt jaarlijks in onze oceanen en zeeën en door de coronacrisis is onze hoeveelheid afval alleen nog maar gestegen. Met de River Cleanup Challenge wil de organisatie daar graag iets aan doen. Alle tien minuutjes helpen. Want vele kleintjes kunnen samen iets heel groots maken.

Met deze actie wil de organisatie de grote zwerfvuilproblematiek aankaarten. De actie start bewust op World Water Day op 22 maart en eindigt op Earth Day op 22 april. Waar en wanneer je het vuil raapt maakt niet uit, zolang het maar tien minuten duurt. De organisatie spoort alle afvalrapers ook aan om een heldenfoto te maken bij het vuil dat ze verzameld hebben.Maar liefst acht miljard kilogram afval belandt jaarlijks in onze oceanen en zeeën en door de coronacrisis is onze hoeveelheid afval alleen nog maar gestegen. Met de River Cleanup Challenge wil de organisatie daar graag iets aan doen. Alle tien minuutjes helpen. Want vele kleintjes kunnen samen iets heel groots maken.