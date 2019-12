Week van de Bij, een initiatief van het Departement Omgeving, ging voor de vijfde maal op zoek naar de 'Bijenvriendelijkste gemeente' in Vlaanderen. Die eer gaat dit jaar naar de stad Hasselt.

De wedstrijd kadert in de 'Groene Lente' van de Vereniging voor Openbaar Groen, die de zoektocht naar de bijenvriendelijkste gemeente in opdracht van het Departement Omgeving uitvoert. Chocolatier en bijenliefhebber Dominique Persoone reikte als peter van Week van de Bij donderdag de prijs uit aan de stad Hasselt, dat een geldprijs voor de aankoop van bijenvriendelijke planten mocht ontvangen.

Actieve groendienst

De groendienst van de stad Hasselt zet zich met het project 'Bestuivers' actief in voor bijen en vormt het groen waar nodig om. Dat gebeurde onder meer door de aanplanting van honderd lindebomen - die belangrijke leveranciers zijn voor nectar en stuifmeel - aan het Cultureel Centrum en honderd knotwilgen in de nieuwe wijk Ekkelgarden. Daarnaast bouwde het stadsbestuur in samenwerking met de Hasseltse imkersbond in het domein Kiewit een educatief project uit met geleide bezoeken in de bijenhal.

Verder werden samen met Natuurpunt insectenhotels geplaatst in de parken Villers, Beukenhof en Prinsenhof, in de volkstuintjes De Tesch en op het kerkhof Kruisveld. Bovendien vraagt de Hasseltse groendienst aan projectmakelaars om bij de groenaanleg rekening te houden met wilde bijen, maar ook de Hasseltse bevolking wordt verder gesensibiliseerd over het belang van bijen en andere bestuivers.

Biodiversiteit

'Het is geweldig om te zien dat zoveel gemeenten in Vlaanderen zich actief inzetten om de leefomgeving van zowel wilde bijen als honingbijen te verbeteren. Samen met hen wil ik de achteruitgang van de bijenpopulatie in Vlaanderen tegengaan. Bijen zijn namelijk van onschatbare waarde voor de biodiversiteit', zegt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).