Haalbare voornemens die je wél kan nakomen

Voor wie meer uit 2019 wil halen dan enkel een betere conditie of een kilootje minder: tien voornemens die het leven spannender maken. Je hebt ze maar uit te kiezen!

Onbekend eten

Stort jezelf in een ongekend culinair avontuur en koop bij elk winkelbezoek minstens één ingrediënt waarmee je nog nooit hebt gekookt. Eenmaal thuis kan het experimenteren beginnen. Durvers gaan naar de Chinese winkel, dat spreekt.

Brieven schrijven

Ga met pen en papier aan tafel zitten en schrijf een ouderwetse echte brief. Is er iemand waar je al lang iets aan wil vertellen? Wil je je (toekomstige) kinderen een belangrijke boodschap meegeven voor later? Sla je slag en vereeuwig je woorden. Als dit je helemaal niet zo haalbaar lijkt als de inleiding van dit artikel beloofde, kan je je ook toeleggen op verrassingskattenbelletjes: korte boodschappen die je verstopt in jassen van geliefden, brooddozen of in geleende bibliotheekboeken.

Pak de orgasmekloof aan

Vrouwen komen opmerkelijk minder vaak klaar dan mannen. Niet per se omdat ze het zoals het cliché het wil niet kunnen, wel omdat ze hun lichaam niet goed genoeg kennen en hun eigen plezier minder waard vinden dan dat van hun partner. Ga in 2019 voor meer gelijkheid en doe wat je moet doen voor de goede zaak. Masturbatie is emancipatie.

Elke dag een microavontuur

Voorspelbaarheid maakt het leven comfortabel, maar soms ook een tikkeltje saai. Breek daarom elke dag eens met je routine. Dat kan iets erg klein zijn: maak bijvoorbeeld op weg naar het werk eens een omweggetje langs een straat die je niet dagelijks gebruikt, of pak je beautyroutine eens anders aan. Mag het wat groter? Ruil je bed dan eens voor een nacht in voor een tent en luchtmatras in je eigen tuin.

Op stap met een van je ouders

Met het ouder worden, groeit ook het besef dat je ouders ook maar mensen zijn. Maar zeg nu eens eerlijk: hoe vaak ga je ook op die manier met hen om? Zet in 2019 af en toe een uitje met je vader of moeder op de agenda en neem daarbij de tijd om connectie te maken op persoonlijk niveau. Van een theatervoorstelling tot een wandelweekend in de Ardennen: alles is goed!

Nieuwe adresjes

Er is uiteraard niets mis met de vertrouwde spaghetti van de brasserie om de hoek, maar soms mag het eens iets anders zijn. Boek om de zoveel tijd eens een tafeltje in een restaurant waar je nog nooit bent geweest. Daag jezelf daarbij uit en smijt je vooroordelen overboord: wie weet serveert dat groezelig Indisch zaakje in de stad wel de lekkerste curry's die je ooit hebt gegeten? We helpen je alvast op weg met 101 restaurants om uit te kiezen.

Ruim je kleerkast op

Schep orde in de chaos die je kleerkast heet. Herstel kapotte stuks of breng ze binnen in een winkel die de stof recycleert en geef de kleren die je nooit draagt weg. Misschien is 2019 wel het jaar waarin jij begint met een capsule? Daarbij kies je een klein aantal basisstuks die je een seizoen lang doordacht draagt.

Een maandelijks telefoontje

Zet nu alvast in je agenda een wederkerende afspraak met jezelf om de telefoon én de draad op te pikken met iemand die je al even niet meer hebt gehoord. Een telefoontje naar die tante aan de andere kant van het land, een vriend die zichzelf met zijn depressie opsluit of een afgezwaaide ex-collega kost geen moeite en kleurt tegelijk je dag. Laat je niet tegenhouden omdat het al te lang geleden zou zijn dat je die persoon hebt gesproken! Je zal zien dat het op prijs wordt gesteld.

Kies een goed doel

Wil jij van de wereld een iets mooiere plek maken in 2019? Kies dan een goed doel uit waar je met plezier enkele van je zuurverdiende centen aan doneert. Dat kan eenmalig ter ere van de feestdagen, of een jaar lang met een doorlopende opdracht.

Bundel je herinneringen

Dankzij onze smartphones maken we meer foto's dan ooit, maar ze verdwijnen wel massaal in de digitale vergeetput. Keer in het nieuwe jaar eens terug naar vroeger, toen kiekjes van feesten, vakanties of uit het alledaagse leven nog minutieus werden gebundeld! Een fotoboek is leuk om te maken (denk aan al de herinneringen de terugkomen), en ook achteraf volop genieten.