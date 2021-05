28 mei is World Menstrual Health Day. Op deze dag doorbreken we taboes rond menstruatie en strijden we tegen menstruatie-armoede. De Belgische start-up Guud ging in zee met illustrator Chrostin voor een inzamelactie voor de ngo BruZelle.

Menstruatie is nog steeds niet volledig uit de taboesfeer verdwenen. Dit zorgt ervoor dat heel wat vrouwen weinig weten over hun eigen cyclus en er niet snel vragen over durven stellen. Daarnaast is menstrueren voor vrouwen in armoede geen lachertje, aangezien hygiënische producten een aardige duit kosten.

Op Wereldmenstruatiedag worden deze problemen in de spotlight gezet, zodat we kunnen evolueren naar een wereld waarin menstruatieschaamte is verdwenen en vrouwen niet nog meer in de armoede geduwd worden omdat ze menstrueren.

Christina de Witte, bekend voor haar cartoons rond Chrostin, ontwierp een toiletzakje in teken van Wereldmenstruatiedag. Je kunt het zakje kopen op de website van Guud, de Belgische start-up van Morgane Leten en Jan Deruyck in de niche van Women's Health-producten. Met de opbrengst zal Guud ecologische maandverbanden van Yoni schenken aan de organisatie BruZelle. Deze Belgische ngo strijdt tegen menstruatie-armoede in België door maandverbanden te doneren aan vrouwen die niet de middelen hebben om ze zelf te kopen.

Interesse in het toiletzakje? Aanschaffen kan via Guudwoman.com

