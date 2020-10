Precies vijftig jaar na de iconische boomplantactie met nonkel Bob wordt vandaag de grootste boomplantactie ooit gelanceerd. 'The Biggest Tree Plant' wil dit plantseizoen in Vlaanderen de meeste bomen ooit planten.

'We zien af en toe in het nieuws dat één of ander land zoveel miljoenen bomen heeft geplant. Wij willen hetzelfde kunnen zeggen op het einde van dit plantseizoen', zegt tuinarchitect Louis De Jaeger, trekker van de campagne The Biggest Tree Plant. De organisatie wil Vlamingen stimuleren om een boom te zetten in hun tuin, of mee te doen aan de verschillende plantacties die ze zelf organiseert op honderden terreinen over heel Vlaanderen, samen goed voor 75 hectare grond.

Op dit moment bestaat Vlaanderen voor ongeveer tien procent uit Bos. Dat moet beter, aldus The Biggest Tree Plant, want bomen zijn goede bestrijders van klimaatproblemen: ze slaan CO2op, voorzien ons van zuurstof en verrijken de bodem, waardoor die meer water kan vasthouden.

Cadeauboom

Door een boom te planten kan je in enkele uren tijd impact maken die over honderd jaar nog voelbaar is. Daarom roept 'The Biggest Tree Plant' op om een boom te planten en te registreren op hun website. Je kan via de grootsteboomplantactie.be ook een cadeauboom kopen, die dan geplant wordt op een van de terreinen die de organisatie zelf verzamelde. Ook collega's die snakken naar een coronaproof activiteit samen in openlucht kunnen er terecht, want op de website vind je speciale teambuilding-pakketten.

