Niet toevallig op Safer Internet Day brengt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen het digitale platform www.stopncii.org onder de aandacht. Bedoeling is om via die weg gratis, anoniem en snel ongewenste verspreiding van intieme beelden te beperken of te voorkomen.

Potentiële slachtoffers van wraakporno of NCII kunnen via de website hun intieme beelden een digitale vingerafdruk geven of 'hashen'. Die digitale vingerafdruk wordt dan gedeeld met alle deelnemende sociale mediakanalen, waardoor intieme beelden meteen herkend en geblokkeerd worden als ze ongewenst worden geüpload. Het digitaal platform is volledig gratis en anoniem en geeft slachtoffers de autonomie om snel in te grijpen en op te volgen wat er met hun beelden gebeurt.

De website wordt geleid door UK Revenge Porn Helpline en ondersteund door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. 'Belangrijk is echter op te merken dat (nog) niet alle sociale mediakanalen intekenden op dit platform', klinkt het. 'Indien slachtoffers hun beelden verspreid worden via niet-deelnemende mediakanalen, of indien zij op zoek zijn naar juridische informatie of willen dat de politie actie onderneemt, dan kunnen ze alsnog terecht bij het Instituut.'

Sinds juli 2020 is het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen bevoegd voor verspreiding van intieme beelden zonder toestemming. Zo staat het slachtoffers bij en onderhoudt het contacten met private en publieke actoren (Google, PornHub, Facebook) om de procedures en opvang van slachtoffers te verbeteren.

