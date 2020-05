Zin om mondmaskers te naaien, maar nog niet in een stoffenwinkel geraakt? Colruyt Group helpt een handje.

Vanaf nu kan je via Colruyt Group Academy, de tak van de retailer die workshops aanbiedt voor groepen en particulieren, gratis een naaipakket bestellen om mondmaskers te maken. Een pakket bevat voldoende stof, garen en linten of elastiekjes voor zo'n dertigtal maskers. Klanten die een pakket aanvragen, engageren zich om zelf stoffen mondmaskers te naaien. Ze mogen er vijf houden voor zichzelf en hun familie, de overige maskers worden kosteloos teruggestuurd naar Colruyt Group Academy, die ze op haar beurt verdeelt onder verschillende zorginstanties.

Op die manier wil Colruyt zijn steentje bijdragen nu de vraag naar herbruikbare mondmaskers vanuit de zorg hoog blijft. De retailer wil in het totaal 5.000 pakketten verspreiden, goed voor 150.000 afgewerkte mondmaskers, waarvan er dus 125.000 voor de zorg zijn bestemd.

Wie aan het naaien wil slaan, kan zijn gratis pakket bestellen via deze website.

