Deze week: llse Nackaerts (49) werd bekend met haar boek Spannende seks. Van aardbei tot zweepje. Sinds september ligt Moet just niks in de rekken, een gids met meer dan 200 tips om gestructureerder en dus gelukkiger te leven.

'Toen ik de vent van mijn leven had gevonden, moest ik een serieuze mentale switch maken. Diederik ( Van den Abeele, Humo-journalist, red.) was namelijk zéér georganiseerd terwijl ik als een bohemien leefde. Een valse manier om mezelf het gevoel te geven dat ik niet zo saai was als al die mensen die elke dag de afwas doen. Ik durfde de mijne drie weken te laten staan en ik had dertig setjes lingerie om ook niet vaak de was te moeten doen. Als puber was ik al een rebel, een punker, inclusief afgeschoren haar, een halsketting met pinnekes en rare vrienden. Maar mijn schoolwerk was altijd perfect in orde omdat ik wist dat dat nodig was om later onafhankelijk te kunnen zijn. Op mijn eerste jobs kwam ik nooit te laat - ik vind dat onrespectvol - en had ik altijd een clean desk. Maar thuis was het dus chaos. Ik was daar gelukkig mee, tot ik Diederik tegenkwam. Terwijl ik uren verloor aan mijn sleutels zoeken, had hij jaloersmakend veel tijd om met vrienden op stap te gaan. Ik besefte: blijkbaar kun je dus rock-'n-roll zijn en tegelijk georganiseerd leven. De eis was ook dat als wij ooit gingen samenwonen, ik mijn leven onder controle kreeg. De eerste zes, zeven jaar waren een struggle. Dan vond ik het toch weer leuker om een pint te pakken dan mijn papierwerk te doen. Maar sinds de komst van onze dochter Lio, twaalf jaar geleden, zondig ik nog zelden. Tegenover een kind kun je het niet maken om geen structuur te hebben. Ordelijk zijn is nu zoals autorijden: het zit erin. Ik ben thuis zelfs de extreemste geworden, Diederik lacht erom.Dat deed hij ook toen ik bij het begin van de lockdown heel even overwoog om te hamsteren. Maar dat past eigenlijk totaal niet bij mij. In mijn kasten zitten alleen dingen die we voortdurend gebruiken. We variëren thuis toch tussen niet meer dan 20 gerechten. Om de anderhalve week maak ik erwtjes en wortelen. Lekker! Het heeft ook te maken met het advies van een kameraad. Hij is betrokken bij de Dakar-rally's en in deze coronatijd zei hij me: 'Ga niet hamsteren, haal enkel erwten in huis, daarop kun je overleven.' Ik checkte het en het bleek te kloppen: weinig groenten bevatten zo gelijkmatig verdeelde vitaminen als erwten. Ik kon niet anders dan het opnemen in Moet just niks, mijn boek met alle tips die ik de afgelopen decennia bij elkaar sprokkelde om mijn leven eenvoudiger te maken. Bijvoorbeeld: klop je kleren uit meteen nadat ze uit de wasmachine komen, dan moet je niet strijken. Zet een kookwekker voor je dagelijkse opruimmoment, dan heb je een work-out én offer je geen half weekend op aan poetsen. Dankzij mijn leefregels houd ik veel tijd over voor waar ik echt voldoening uit haal: qualitytime met Lio, formats uitdenken voor Heartmade Media, mijn productiehuis. Dat kon ik alleen maar oprichten doordat ik thuis zo veel op orde heb. Als je gestructureerd leeft, kom je echt verder. Dat wil ik ook meegeven aan mijn dochter. Ik laat het niet gebeuren dat Lio niet opruimt. Het is een strijd, want ze is ook een moet-just-nikstype, maar door het goede voorbeeld te geven, hoop ik haar toch mijn struggle te besparen.