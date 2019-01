Goedele Liekens over het seksleven van de Belg: 'Trage seks wordt onderschat'

Voor 4 op de 10 Belgen is praten over seks nog steeds taboe. Toch is 84 procent niet helemaal tevreden over het reilen en zeilen in de slaapkamer. Waar zit de kink in de kabel? 'We hebben een verdraaid beeld van goede seks', verklaart seksuoloog Goedele Liekens.