Nu het hele land in quarantaine zit, is het niet altijd makkelijk om je op een creatieve manier bezig te houden. Knack Weekend is daarom op zoek naar mensen die originele manieren hebben gevonden om verveling tegen te gaan of hun conditie op peil te houden.

Ben of ken jij een triatleet die zijn disciplines oefent in de woonkamer, iemand die een bijzonder kookkanaal heeft geopend of iemand die unieke boodschappen de wereld in stuurt? Dan is Knack Weekend naar u op zoek.

De focus ligt zeker niet enkel op Belgische verhalen, originele getuigenissen van over de grens zijn zeker welkom. Alle ideetjes mogen gemaild worden naar katrien.steyaert@knack.be.

