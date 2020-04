Ook in tijden van sociale isolatie houden anderen ons op de been. Daarom lanceert Weekend.be een bedank-rubriek waarin lezers de schijnwerpers richtenop mensen die het leven nu leefbaar houden.

De Tindercrush die dagelijks vraagt hoe het met je gaat

De collega's die het werk draagbaar houden

De vrijwilligers die mondmaskers maken

De psycholoog die naar je luistert via Skype

De buurman die met je aperitieft vanop het balkon

De kleinkinderen die aan het raam komen zwaaien

De postbode die altijd lacht

De kat die geduldig naar je blijft luisteren

De nieuwe app die je met onbekenden in de buurt laat chatten

De kinderen die stoeptekeningen maken onder je raam

Je moeder die je recepten doorstuurt

...

Is er iemand die een welgemeende merci verdient? Via Weekend.be kan je die persoon in de bloemetjes zetten. Het enige wat je moet is dat ontroerende, grappige of gevatte bedankje neerpennen en opsturen naar bedankt@weekend.be.Vermeld duidelijk wie je bent, wie je waarom wil bedanken en hoe we je kunnen bereiken. Wij doen de rest.

