De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft 400.000 euro te veil om initiatieven te steunen rond het thema 'Samenwerken aan een duurzame en leefbare stad'. De projectoproep bouwt verder op een eerder traject, waarbij Brusselaars liefst 1.130 ideeën en aanbevelingen gaven.

De VGC gaat op zoek naar initiatieven rond duurzaamheid en samenwerking. De focus ligt op Share-it (delen), Reuse-it (hergebruiken), Green-it (vergroenen) en Activate-it (actief ontdekken). Dit kunnen projecten zijn waarbij ruimte of materiaal gedeeld, geleend of samen gebruikt wordt, of waarbij bewoners samen de buurt vergroenen. Elk project maakt kans op een subsidie van 15.000 euro.

"Met Bruss-it kan je een idee van en voor Brusselaars uitwerken tot een concreet project. Het gaat soms om kleine dingen waar mensen van dromen in hun buurt. Denk aan een gemeenschappelijke moestuin waar mensen uit de buurt samen van kunnen genieten", zeggen VGC-collegeleden Elke Van den Brandt (Groen), Sven Gatz (Open Vld) en Pascal Smet (one.brussels-Vooruit).

De eerste deadline voor de indiening van projecten is 6 september. Tegen dan moeten de Brusselaars, buurtverenigingen of gelijkgezinden hun project een eerste keer voorstellen via www.brussit.be. Nadien volgt op 21 september een volgende fase met de Bruss-it projectendag op dinsdag 21 september. Tijdens deze dag worden deelnemers met een gelijkaardig idee aan elkaar gekoppeld en krijgen projectindieners tips om hun projectvoorstel verder te verfijnen. De finale deadline voor het indienen van het project is 4 oktober.

De VGC gaat op zoek naar initiatieven rond duurzaamheid en samenwerking. De focus ligt op Share-it (delen), Reuse-it (hergebruiken), Green-it (vergroenen) en Activate-it (actief ontdekken). Dit kunnen projecten zijn waarbij ruimte of materiaal gedeeld, geleend of samen gebruikt wordt, of waarbij bewoners samen de buurt vergroenen. Elk project maakt kans op een subsidie van 15.000 euro. "Met Bruss-it kan je een idee van en voor Brusselaars uitwerken tot een concreet project. Het gaat soms om kleine dingen waar mensen van dromen in hun buurt. Denk aan een gemeenschappelijke moestuin waar mensen uit de buurt samen van kunnen genieten", zeggen VGC-collegeleden Elke Van den Brandt (Groen), Sven Gatz (Open Vld) en Pascal Smet (one.brussels-Vooruit).De eerste deadline voor de indiening van projecten is 6 september. Tegen dan moeten de Brusselaars, buurtverenigingen of gelijkgezinden hun project een eerste keer voorstellen via www.brussit.be. Nadien volgt op 21 september een volgende fase met de Bruss-it projectendag op dinsdag 21 september. Tijdens deze dag worden deelnemers met een gelijkaardig idee aan elkaar gekoppeld en krijgen projectindieners tips om hun projectvoorstel verder te verfijnen. De finale deadline voor het indienen van het project is 4 oktober.