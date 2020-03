De Belgische gevangenissen zijn begonnen met het produceren van mondmaskers. De gedetineerden hebben genoeg materiaal voor 11.000 maskers Wat nu nog ontbreekt, zijn vrijwilligers die enkele uren naailes willen geven.

In de gevangenissen van Brugge, Oudenaarde, Hasselt en Vorst-Berkendael hebben gedetineerden de afgelopen dagen al vierhonderd mondmaskers gemaakt. De eerste exemplaren zijn voor het eigen personeel en worden via de lokale medische dienst verspreid. Zodra dat gebeurd is, willen de gevangenissen de zorgsector te hulp schieten.

'We willen de productie zo snel mogelijk uitbreiden naar de gevangenissen van Merksplas, Wortel en Beveren. Maar hoewel de gedetineerden erg bereidwillig zijn en ook het personeel paraat staat om bij te springen, zijn ze niet allemaal even handig met een naaimachine.' Daarom is het gevangeniswezen dringend op zoek naar leerkrachten of vrijwilligers die naailes willen geven aan kleine groepjes. Vooral de gevangenissen van Beveren en Merksplas zoeken nog lesgevers.

'Alle regels op het vlak van afstand en hygiëne worden strikt nageleefd, dus niemand hoeft schrik te hebben. Onze gedetineerden zijn zeer gemotiveerd om hun steentje bij te dragen. Het enige wat hen soms ontbreekt, zijn de vaardigheden.' Eerder lanceerde het gevangeniswezen al een oproep om 220 naaimachines te verzamelen. 'Daar werd massaal op gereageerd, we zijn die mensen erg dankbaar.' De maskers moeten helpen om het tekort aan beschermingsmiddelen te verhelpen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus.

Wie bereid is om naailes te geven, kan een mailtje sturen naar kathleen.vandevijver@just.fgov.be.

