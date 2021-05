Zelfs 67 jaar na haar dood blijft Frida Kahlo inspireren. Een nieuwe foto-expo in de Sint-Pietersabdij in Gent gunt je een blik op het persoonlijke leven van de Mexicaanse kunstenares.

Frida Kahlo was niet alleen een getalenteerd schilder, maar ook een gepassioneerd fotograaf en veelgevraagd model. In de loop van haar leven stond ze voor de lens van beroemde fotografen als Man Ray, Nickolas Muray en Tina Modotti. Dat resulteerde in een indrukwekkend foto-archief van meer dan 6.000 beelden. Een deel daarvan is nu te bewonderen in Gent.

De foto's tonen vooral de vrouw achter de kunstenares. Je leert haar vrienden en familie kennen, haar geliefde Diego Rivera, maar ook haar roots en haar politieke overtuigingen. De foto's zijn een weerslag van de tumultueuze tijd waarin de kunstenares leefde en de inspiratie die ze daaruit plukte voor haar artistieke werk. De rode draad in de expo is haar fysieke pijn en haar wankele gezondheid.

Na haar dood in 1954 werd haar huis, Casa Azul, in Mexico ingericht als museum. Meer dan vijftig jaar lang bleef die persoonlijke fotocollectie bewaard in haar eigen badkamer. 'Frida Kahlo - Her Photos' toont meer dan 200 beelden uit die collectie en gunt de bezoeker een intieme kijk in de donkerste en de gelukkigste momenten van dit artistiek icoon.

De expo loopt nog tot 22 augustus. Meer info en tickets via de website van Historische Huizen. In het Summer Issue van Knack Weekend, dat op 30 juni in de winkel ligt, geven we 500 tickets weg.

De expo in de Sint-Pietersabdij © GF

