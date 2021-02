'Het moeten niet altijd peperkoeken hartjes en dozen chocolade zijn', redeneerde goodcopy.ink. Dus lanceert het Gentse copywritercollectief voor Valentijn een reeks pornografische audiofragmenten die je knieën doen knikken.

Prikkelende, erotische verhalen die toehoorders van masturbatiemateriaal voorzien zonder daarbij te vervallen in platvloersheid. Dat is het idee achter Vruchtvlees.fm. 'We fluisteren in je oor tot je komt - al kreunen, hijgen en nnnggghen we soms ook. Goed voor duo',s solo's en coronaproof-trio's', klinkt het in het persbericht.

'Altijd opwindend, nooit ordinair'

De verhalen van Vruchtvlees duren telkens om en bij de tien minuten. Je hoort een vrouw haar one-nightstand herbeleven, krijgt niet mis te verstane masturbatie-orders en wordt meegesleurd in een impromptu trio. Het is geen erotische literatuur, wel luistermateriaal om op te masturberen. De toon is volgens de makers 'rechtuit, soms verhalend, altijd opwindend, nooit ordinair.'

Pikante luisterfragmenten vind je al in andere talen. Dipsea en Audiodesires doen het in het Engels, Voxxx in het Frans en Rouze in het Nederlands. 'Maar niemand die dirty talkt in het Vlaams', zegt Jill Mathieu van goodcopy.ink. 'Veel van de bestaande audioporno klinkt bovendien als toneeltjes, heel erg in scène gezet. Wij wilden verhalen schrijven die je dicht op het vel zitten, maar nemen evengoed het geluid van echte seks op, zonder script.'

Voor elk wat wils

Wat Vruchtvlees wel overnam van gelijkaardige concepten is de handige indeling van de verhalen. Er is luistermateriaal van hem voor haar, van haar voor jou, en ga zo maar door. Hetero en LGBTQ+ dus, met telkens drie trefwoorden die je wegwijs maken in de verschillende genres en thema's.

Op Vruchtvlees.fm staan vanaf 9 februari de eerste audiopornoverhalen. Al wil goodcopy.ink ook graag weten waar luisteraars op zitten te wachten. 'Wil je uitgeschreven verhaallijnen, opgenomen in de studio, of rechttoe-rechtaan opnames van een vrijend koppel? Laat het ons vooral weten', klinkt het.

