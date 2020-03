Vrouwentepels, maandstonden, borstvoeding: het zijn doodgewone dingen waar desondanks veel taboes over bestaan. Deze video's maken komaf met die vastgeroeste ideeën en vonden online massaal gehoor.

Toiletperikelen na de bevalling

De eerste weken na een bevalling zijn niet altijd rozengeur en maneschijn. Bevallen is topsport en wie pech heeft, loopt daarbij blessures op. Dit filmpje van Frida Mom, een bedrijf dat inzet op producten voor intieme hygiëne na de bevalling, toont hoe een past bevallen vrouw in het holst van de nacht naar het toilet gaat. Haar gigantische ziekenhuisonderbroek, inclusief opvallend maandverband, komt duidelijk en realistisch in beeld. Voor de organisatie van de Oscars een reden om dit filmpje te bannen. Daarop plaatste Frida Mom het maar gewoon op de Facebook-pagina van het bedrijf. Intussen is het al meer dan 4 miljoen keer bekeken.

Het heersende schoonheidsideaal

'Wees niet te dik. Wees niet de dun. Eet niet te snel. Eet geen koolhydraten. Je moet wat gewicht verliezen. Ga op dieet. God, je ziet eruit als een skelet. Toe, eet iets.'

In de video 'Don't be a lady' verwoordt Sex and the City-actrice Cynthia Nixon bijzonder scherp met welke druk vrouwen en meisjes elke dag moeten omgaan. De video plaatst de tegenstrijdige adviezen over voeding, kleding en gedragscodes tegenover elkaar. Pijnlijk herkenbaar: de video werd maar liefst 8,1 miljoen keer bekeken op het videoplatvorm Vimeo.

Vrouwentepels

Taboob, het fotoproject van de Belgische fotografe Noortje Palmers en creatieveling Jasper Declercq tast de grenzen van de Instagram-censuur af met ludieke foto's van vrouwenborsten en -tepels. Wat is taboe en wat niet? Welke foto's worden als aanstootgevend beschouwd en welke niet? Een borst waaraan een kind drinkt of die prijkt op een kunstwerk kan wel, een foto van een naakte vrouw die yoga doet dan weer niet. Oordeel vooral zelf.

Borstvoeding

Ook de Britse Holly McNish kaart het taboe rond vrouwenborsten aan, maar dan wanneer het gaat over borstvoeding. Is het niet ironisch dat borsten naar believen getoond en geseksualiseerd worden in reclames, op sociale media of in televisieseries, maar gebannen of verstopt moeten worden wanneer we ze willen gebruiken waarvoor ze eigenlijk dienen: het geven van borstvoeding?

