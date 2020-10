De covid-19-pandemie heeft de geestelijke gezondheidszorg in 93 procent van de landen wereldwijd ontwricht of tot stilstand gebracht. Dit terwijl de vraag naar geestelijke zorg juist toeneemt, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Het onderzoek in 130 landen laat voor het eerst zien hoe verwoestend de impact van covid-19 is op de toegang tot geestelijke zorg. Daar komt bij dat de crisis leidt tot een toename van isolatie, verlies van inkomen en angst, wat bestaande problemen verergert. De WHO waarschuwt ook voor een toename van alcohol- en drugsgebruik en slapeloosheid.

Digitale middelen

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen juni en augustus in 130 landen. Een grote meerderheid van de landen meldde dat de hulp aan kwetsbare groepen zoals kinderen en jongeren (72 procent), ouderen (70 procent) en zwangere vrouwen (61 procent) verstoord of gestopt was.

Bijna evenveel landen gaven onderbreking aan in de psychologische hulp en psychotherapie. In 80 procent van de rijke landen is hulpverlening via digitale middelen voortgezet, in lageinkomenslanden is dat minder dan 50 procent.

Nationale plannen

Hoewel 89 procent van de landen aangeeft dat geestelijke en psychosociale hulp onderdeel is van hun nationale covid-19-plan, heeft slechts 17 procent voldoende geld uitgetrokken om die activiteiten te betalen.

De WHO dringt er bij regeringen op aan hier meer geld voor vrij te maken. Twee procent van het bruto binnenlandse product is volgens de organisatie niet genoeg.

