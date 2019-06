Geen wegwerpplastic meer op evenementen in Brussel

Vanaf 1 juli is wegwerpplastic dat niet herbruikbaar of recycleerbaar is, verboden op evenementen in de openbare ruimte in Brussel. Het schepencollege heeft een lijst opgesteld met objecten die niet meer toegelaten zullen zijn.

© Getty

De lijst, die wordt verspreid naar organisatoren van evenementen en naar het grote publiek, zal dienen als middel om bezoekers en organisatoren van evenementen op de hoogte te stellen van de verandering. Bakjes, bestek of rietjes zullen bijvoorbeeld niet meer verdeeld kunnen worden. Voor elk van die voorwerpen wordt ook een alternatief voorgesteld. Met de maatregel, die past in het Klimaatplan van de stad, wil Brussel een sterk signaal uitsturen in de strijd tegen vervuiling. Het verbod op plastic wegwerpproducten moet het afvalvolume in Brussel drastisch verminderen en bijdragen tot de netheid van de openbare ruimte. Een evaluatie van de maatregel is voorzien in de loop van 2020. Lees ook: De toekomst van plastic: 'Recycleren is goed, maar plastic vermijden is beter'