De bewoners van een woonzorgcentrum kunnen zich binnenkort aan bijzondere post verwachten.

Na de productie van mondmaskers zijn de gedetineerden in de Belgische gevangenissen nu begonnen met het schrijven van kaartjes en briefjes naar rusthuisbewoners, zo maakt het Gevangeniswezen zondag bekend. Het initiatief komt van de gevangenen zelf, van personeel, welzijnswerkers en Bond Zonder Naam. Het begon in de gevangenis van Brugge en zal volgende week uitgerold worden naar andere inrichtingen.

'Gedetineerden willen hun oprechte solidariteit tonen, ze leven oprecht mee met de acute situatie in de rusthuizen', klinkt het bij Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. De voorbije weken maakten de gedetineerden meer dan 32.000 mondmaskers in de strijd tegen het coronavirus.

Na de productie van mondmaskers zijn de gedetineerden in de Belgische gevangenissen nu begonnen met het schrijven van kaartjes en briefjes naar rusthuisbewoners, zo maakt het Gevangeniswezen zondag bekend. Het initiatief komt van de gevangenen zelf, van personeel, welzijnswerkers en Bond Zonder Naam. Het begon in de gevangenis van Brugge en zal volgende week uitgerold worden naar andere inrichtingen. 'Gedetineerden willen hun oprechte solidariteit tonen, ze leven oprecht mee met de acute situatie in de rusthuizen', klinkt het bij Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. De voorbije weken maakten de gedetineerden meer dan 32.000 mondmaskers in de strijd tegen het coronavirus.