Sensoa heeft een aantal risicoreducerende basisregels en adviezen opgesteld voor mensen zonder partner die in coronatijden toch seks willen hebben. 'We vangen signalen op dat mensen zonder partner niet langer bij de pakken blijven zitten, met alle risico's van dien', aldus Sensoa.

De lockdown mag al versoepeld zijn, toch blijft het moeilijk om de fundamentele behoefte van de mens aan intimiteit en seks te verzoenen met de maatregelen van social distancing. Sensoa heeft dan ook drie basisregels opgesteld die het risico op COVID-19 zouden moeten beperken.

Naargelang de situatie worden de regels verder gespecificeerd. De adviezen zijn opgesteld rekening houdend met de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Toch is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de adviezen geen vrijwaring beloven van het virus. Maak afspraken waar jij en je partner(s) je goed en veilig bij voelen, vermijd contacten wanneer je mogelijke symptomen van COVID-19 hebt en onthoud dat minder partners ook minder risico's betekent. Dat zijn de drie basisregels die Sensoa heeft geformuleerd.

Daarnaast geeft het expertisecentrum nog enkele adviezen, zoals handen wassen, contact vermijden tussen gezichten en geen speeksel gebruiken als glijmiddel. Tenslotte raadt het expertisecentrum ook aan om aan digitale seks te doen. Denk aan zoals webcamseks, sexting of het uitwisselen van erotische foto's. Zo raak je niemand anders aan en is er geen extra risico op COVID-19.

