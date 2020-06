Massabijeenkomsten kunnen niet plaatsvinden omwille van de coronacrisis. Een zware dobber voor de LGBTQI-community die hun Pride Parades moesten afzeggen. Met een digitaal evenement wil de gemeenschap toch de sfeer van de optochten tot in de huiskamers brengen.

Vierentwintig uur lang kan iedereen ter wereld de Global Pride online volgen. De organisatoren hopen enkele honderden miljoenen mensen achter hun computer te verzamelen om samen te vieren en te strijden voor gelijke rechten. Er staan muzikale optredens, performances en speeches op het programma. Het marathonevenement wordt gepresenteerd door zangeres en drag queen Todrick Hall, bekend van American Idol. Onder de headliners zijn popzangers Kesha en Ava Max, maar ook politieke gasten zoals Carlos Alvarado, de president van Costa Rica, waar recent het homohuwelijk werd gelegaliseerd. Ook Elton John, Peaches, Rita Ora, Stephen Fry, Laverne Cox, Joe Biden, Justin Trudeau, Sadiq Khan en Kidd Kenn tekenen present.

De gedwongen omschakeling naar online festiviteiten biedt ook een kans voor organisatoren, die een breder en meer divers publiek hopen te bereiken. Zo kunnen ook mensen van de LGBTQI-gemeenschap in landen waar homoseksualiteit illegaal, strafbaar of taboe blijft de festiviteiten volgen. De organisatoren stellen dat visibiliteit ook anno 2020 nog erg belangrijk blijft.

In Frankrijk werd de Paris Pride March uitgesteld tot 7 november. Têtu magazine en verschillende verenigingen bieden vandaag ook een online alternatief aan onder de naam 'Fièr.e.s et Têtu'. In Brussel is de 'Belgian Pride', die op 23 mei zou plaatsvinden, geannuleerd. De organiserende vereniging nodigt hun fans uit om deze zaterdag deel te nemen aan de digitale 'Global Pride'.

