Gay Pride in Libanon geannuleerd door bedreigingen

De derde editie van de Gay Pride in de Libanese hoofdstad Beiroet wordt afgeschaft onder druk van religieuze autoriteiten. Dat is meegedeeld door de organisatoren, die ook klagen over bedreigingen. Het is het tweede jaar op rij dat dat gebeurt.

Een Gay Pride optocht in Oekraïne, september 2019. © Reuters