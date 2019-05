Je gaat met hem naar de film en belt hem als je nood hebt aan een babbel. Of aan een vrijpartij. Zonder verplichtingen. De ideale situatie?

Jullie zetten geregeld samen een stapje in de wereld, maar duiken ook af en toe tussen de lakens. Er zijn geen verliefde gevoelens of relationele verplichtingen. Alleen seks, en in het beste geval enkele afspraken over wat jullie al dan niet van elkaar verwachten. Zoals: het duurt zo lang als het duurt, of tot een van beiden een partner vindt met wie hij een vaste relatie wil uitbouwen. Dat is in een notendop samengevat wat het concept friends with benefits, kortweg fwb, inhoudt. Of het vaak voorkomt? Vaker dan je zou denken. Het relatielandschap ziet er vandaag totaal anders uit dan enkele decennia geleden. Huwelijken en samenwoonrelaties hebben een beperktere houdbaarheidsdatum, waardoor steeds meer mensen in hun leven korte of langere tijd alleen zijn. In België is momenteel ruim een op de zes volwassenen single. En het is niet omdat je single bent dat je niet af en toe behoefte hebt aan een vrijpartij en een warm lijf in je bed.

