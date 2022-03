In Brussel lopen er op dit moment twee expo's over het leven en werk van Frida Kahlo. Beide tentoonstellingen dompelen je helemaal onder in het uitzonderlijke universum van de Mexciaanse kunstenares. Waarom willen we zo graag deel uitmaken van Frida Kahlo's nalatenschap?

De Hortagallerij brengt de biografie van de kunstenares tot leven in de expo 'Frida Kahlo - The Life Of An Icon'. Haar levensverhaal wordt er geschetst met foto's, films, installaties, muziek, voorwerpen... Om naast haar levensverhaal ook haar kunst te bewonderen, moet je in het nieuwe Viage - Digital Art Theatre zijn. Hier toont de expo 'Viva Frida Kahlo' hoe haar schilderijen haar innerlijke wereld weerspiegelen. Het zijn allebei belevingsexpo's, dat zijn digitale huzarenstukjes waarbij je als bezoeker door kunstwerken of bijzondere omgevingen lijkt te wandelen. Zo'n immersive experience is een intense en unieke manier om kennis te maken met de leefwereld en werken van de kunstenares.

Viva la Frida

Jaren na haar dood blijft Frida Kahlo's werk nog tot de verbeelding spreken. 'Ze is relevant voor de samenleving omdat ze universele boodschappen verspreidt', vertelt Peter Monbalieu, organisator van de tentoonstelling in het nieuwe Viage Digital Art Centre.

Frida Kahlo dankt haar populariteit ongetwijfeld aan haar surrealistische kunst, tragische levensverhaal en progressieve visie. Ze verwerkte taboes in haar schilderijen, was een openlijk biseksuele vrouw en had lak aan schoonheidsidealen. Als feministisch icoon en erfgenaam van de LGBTQ-geschiedenis zet Kahlo vandaag nog steeds veel in beweging. Ze is een voorbeeld waar velen kracht en inspiratie uit putten.

Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird - The Broken Column © Frida Kahlo

Gebroken lijf en gebroken hart

Frida Kahlo had geen makkelijke levensloop. Haar lichaam werkte niet naar behoren waardoor ze geen kinderen kon krijgen en veel pijn leed. Haar rechterbeen raakte verlamd, ze liep levenslange letsels op in een busongeval en had een slechte gezondheid. De tragiek van haar lijf komt vaak voor in haar werk.

Niet enkel haar gebroken lijf is een veelvoorkomend thema in Frida Kahlo's oeuvre, ze had ook geen geluk in de liefde. Ze trouwde met mede-kunstenaar Diego Rivera, maar dat bleek al snel een tumultueuze relatie te zijn. Hun huwelijk is naast het busongeval het ergste wat de kunstenares overkomen is, dat vertelde ze zelf in een interview.

Schilderen was Kahlo's manier om met haar verdriet om te gaan. 'Haar verhaal heeft iets krachtigs omdat ze ondanks alle tegenslagen wist door te zetten en prachtige kunst te maken', zegt Monbalieu.

Frida Kahlo © Getty

Unibrow

Dat de kunstenares zich niets aantrok van de verwachtingen die de maatschappij heeft van vrouwen, is duidelijk in hoe ze zich presenteert. Met trots belicht ze haar gezichtbeharing en draagt ze traditionele Mexicaanse kledij. Haar genderexpressie is heel fluïde. Daarnaast had ze verschillende liefdesrelaties met zowel mannen als vrouwen. Frida Kahlo deinsde zelfs in de eerste helft van de 20ste eeuw niet terug om uit te komen voor haar seksualiteit.

Without Hope © Frida Kahlo

Kwetsbaarheid

Dat de Mexicaanse er in slaagde om pijn om te zetten in kleurrijke kunst doordrongen van maatschappelijke boodschappen, maakt de legende van haar bestaan onvergankelijk. Ze vertaalde haar eigen ervaring van de werkelijkheid op doek. Kahlo toont kwetsbaarheid, moeilijkheden en tegenslagen. Dit maakt haar werk en leven relevant, maar ook een bron van hoop.

De kunst die haar redde en haar uitlaatklep was, is het bewijs van haar veerkracht. Frida Kahlo was haar tijd zo ver vooruit dat ze een eeuw later relevanter dan ooit is. Ze was een rebelse, krachtige en talentvolle vrouw die velen inspireert en niet vergeten kan worden.

