Waar vorig jaar nog vrolijk gewandeld en gedanst werd tijdens de Antwerp Pride, prijken er dit jaar prachtige portretten gemaakt door Noortje Palmers. Het coronavirus krijgt de Pride spirit niet klein.

Noortje Palmers kan je kennen van projecten zoals Taboob en de inclusieve versie van de Vlaamse vlag. Ter ere van de Antwerp Pride kreeg ze dertien personen die een sterke band hebben met de LGBTQ-gemeenschap in Antwerpen, waaronder Maud Vanhauwaert en Hind Eljadid, voor haar lens. Naast de regenboogvlaggen spot je dus ook dertien foto's in het Antwerpse straatbeeld om de Antwerp Pride coronaproof te vieren. Deze foto's staan opgesteld langs het traject waar dit jaar normaal de Antwerp Pride optocht had moeten passeren. Wandel het 'Together we Walk'-parcours vanaf het Sint-Jansplein tot aan het M HKA.

De verhalen van deze dertien mensen kan je ontdekken door de QR-codes te scannen. Je kan zelf het traject wandelen wanneer jij dat wil, met je bubbel of alleen. Wil je liever binnenblijven? De portretten en verhalen zijn ook allemaal terug te vinden op de website van Antwerp Pride.

Download de wandelroute via Antwerppride.tv

