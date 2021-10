TICS, zo heet het project van fotograaf Peter Dekens. Het gaat over ticstoornissen en meer bepaald over de ziekte Gilles de la Tourette.

'Het idee om hierover een project te maken ontstond in 2017', vertelt Dekens. 'Maar misschien was het idee er eigenlijk onbewust al veel eerder. Want, net als mijn eerdere projecten, komt ook dit project voort uit een zeer persoonlijke ervaring, een ervaring in dit geval waar je normaal gezien niet echt mee te koop loopt. Ik herinner mij nog dat ik aan tafel zat met mijn ouders en dat ze mij confronteerden met iets waarvan ik hoopte dat ze het nooit gezien hadden: mijn tics.'

Meer dan vloeken en schreeuwen

Een tweetal jaar geleden bekeek hij op TV een reportage over Gilles de la Tourette. Dit was voor hem een echte confrontatie, of misschien eerder een openbaring. 'Ik had uiteraard wel eens van Gilles de la Tourette gehoord maar net zoals bijna iedereen dacht ik dat deze mensen vooral vloeken en schreeuwen', vertelt hij. 'Dit beeld klopte helemaal niet met wat ik daar zag.'

Daarom is hij een boek begonnen, waarin hij mensen met ticstoornissen op beeld brengt. 'De energie die bij tics opgebouwd wordt en dan in een fractie wordt ontladen, kan heel moeilijk met het blote oog waargenomen worden', zegt Peter. 'De snelheid van de tics is hoog. Dat bracht mij ertoe in dit project gebruik te maken van een high speed camera waarmee ik 200 beelden per seconde kon vastleggen.' Daarnaast maakte hij ook foto's van sporen die verwijzen naar Tourette, zoals het dwangmatig kapotbijten van rubberen bolletjes en het met de vuist repetitief op het wrijven van een trui ter hoogte van de borst en navel.

Crowdfundingcampagne

Voor het produceren van het boek, heeft Peter een crowdfundingcampagne gelanceerd. 'Mijn projecten vertrekken steeds vanuit mijn persoonlijke ervaringen, en het delen van deze ervaringen zijn uiteindelijk ook een belangrijk aspect geworden.'

'Meer mensen dan je denkt worden met deze aandoening geconfronteerd en een betere bekendmaking en bewustwording maakt evenzeer deel uit van mijn motivatie. Door de crowdfunding te steunen zorg je ervoor dat het boek er zeker komt', hij. Wie Peter steunt krijgt ook een gesigneerd boek. 'Je krijgt voor jouw donatie dus ook steeds iets tastbaars en waardevol terug', aldus de fotograaf.

Meer info over het boek en de crowdfunding kun je terugvinden op deze website.

