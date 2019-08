75 jaar is het geleden dat ons land bevrijd werd door de geallieerde troepen, al duurde dat in het uiterst noordoostelijke hoekje van het land twee maanden langer. In het kleine maar interessante For Freedom Museum vertellen de broers Jones, zonen van een veteraan, hoe dat komt.

'Wat gaan we met vaders uniform doen?' Vader, dat was Dennis Jones, een jonge Brit die in 1943 opgeroepen wordt door het Britse leger. Na een opleiding in Aberdeen landt hij in juni 1944 in Normandië. Hij maakt de bevrijding van Brussel mee en komt daarna in Knokke-Heist terecht als instructeur voor het Belgische leger. Op een thé dansant leert hij de mooie Georgette kennen en wordt verliefd. Een jerrycan benzine overtuigt Georgettes vader van Dennis' goede bedoelingen en in 1947 trouwt het koppel. Georgette is in het wit, Dennis draagt zijn uniform. Ze krijgen twee zonen, Danny en Freddy, en na een paar jaar in Engeland vestigen ze zich in Duinbergen. Als Dennis in 1984 overlijdt, vraagt zijn echtgenote zich af wat ze met zijn uniform zal doen. Die vraag plant het zaadje dat uiteindelijk tot het For Freedom Museum zal uitgroeien, legt Danny Jones uit. 'Mijn broer Freddy zei meteen: 'Ik ga daar een mannequin van maken.''

...