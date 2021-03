Radio- en televisiemaakster Flo Windey is op deze 110e Vrouwendag een van de 110 stemmen die antwoorden op de vraag waarom een dag als deze nog nodig is. 'Misogynie wil ons schaamte aanpraten als we onze seksualiteit willen ownen.'

Internationale Vrouwendag is nog nodig:

- Omdat er altijd al een avondklok was voor vrouwen

- Omdat in het donker over straat lopen ons een onveilig gevoel geeft

- Omdat over straat lopen met je sleutels tussen je knokkels niet normaal is

- Omdat als wij fan zijn van zaken zoals paarden, One Direction of Taylor Swift dat door anderen als iets minderwaardig gezien wordt

- Omdat onze lichamen een publieke opinie krijgen, wat we er ook mee doen

- Omdat we nog geen baas zijn over eigen buik

- Omdat we het niet uitlokken

- Omdat we achterna geroepen worden op straat, wat we ook dragen

- Omdat misogynie niet enkel kwalijk is voor meisjes. Het gaat over nagellak dragen als jongen en daar negatieve commentaar op krijgen omdat het als 'vrouwelijk' wordt gezien

- Omdat misogynie ons schaamte wil aanpraten als we onze seksualiteit willen ownen

- Omdat iedereen een slet is

- Omdat de vrouwelijke seksualiteit nog te vaak al lachend besproken wordt

- Omdat de clitoris groter is dan dat knobbeltje dat ze je tonen in de les biologie

- Omdat vrouwelijk genot belangrijk is

- Omdat vrouw zijn LEUK moet zijn

- Omdat menstruatieproducten nog niet overal gratis beschikbaar zijn

- Omdat jonge vrouwen niet serieus genomen worden

- Omdat we altijd aan een bepaald plaatje moeten voldoen om goedkeuring te krijgen van het systeem

- Omdat onze lichamen constant geseksualiseerd worden

- Omdat mijn tepels niet aanstootgevend zijn

