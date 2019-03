Feest van het Falen: de faalbare mens op het podium van Arenberg

'What doesn't kill you makes you stronger?' Iedereen kent de uitdrukking, maar klopt die wel? Soms is het gewoon heel erg vervelend om te falen. Waarom beschouwen we iets als mislukken en iets anders als een succesverhaal? En hebben we dit aan onszelf te danken?

Tijdens het festival rond falen komen al deze vragen aan bod, zowel met een wetenschappelijke insteek als een meer poëtische benadering. Op het programma staan onder meer faalverhalen van gasten op de bank bij Wim Helsen of Ish Aït Hamou en een fototentoonstelling over falen. Annelies Moons gaat in gesprek met Kristen Roupenian, schrijfster van het viraal gegane kortverhaal 'Cat Person'. Ook Anuna De Wever en wetenschapsjournaliste Angela Saini maken hun opwachting. Een gastenlijst om u tegen te zeggen dus.