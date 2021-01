Voor studenten staat januari traditiegetrouw synoniem met gespannen zenuwen en energiedrankjes. Valt de blokperiode hen onder de huidige omstandigheden eens zo zwaar, of is het gebrek aan afleiding een zegen? Vijf studenten aan het woord.

Eline (23): 'Er zijn nauwelijks medestudenten om een vraag aan te stellen'

Eline Leenknecht (23) uit Moorslede volgt een vervolgopleiding Economie en Management aan ICHEC, een Brusselse managementschool.

'Ik weet van mezelf dat andere blokkende studenten in de buurt me enorm motiveren. Daarom ging ik tot nu toe altijd in het stadhuis van Roeselare leren. Gelukkig heb ik mijn broer: in de studeerkamer die we thuis samen ingericht hebben, staat mijn bureau zo opgesteld dat ik hem letterlijk kan zien studeren.

. © GF

In het eerste semester ging ik nog naar mijn kot in Leuven, maar door de omstandigheden studeer ik nu volledig thuis. Ik moet niet koken, ik heb lekker eten en mijn mama komt af en toe wat fruit of Maltesers brengen (lacht). Thuis is er ook altijd iemand in de buurt om even mee te praten tijdens mijn studiepauzes, en 's middags gaan we vaak ook even wandelen met het gezin. Zijn ze daar nu alwéér, moeten onze buren denken.

Op mentaal vlak gaat het best goed met mij. Mijn enige hoop is dat we in het tweede semester terug naar de campus in Sint-Pieters-Woluwe mogen gaan. Ik ben deze richting beginnen volgen om ik een nieuwe ervaring wilde meepikken: Frans praten, nieuwe mensen leren kennen, me onderdompelen in de Franstalige leefwereld. Dat is er voorlopig allemaal niet van gekomen. Het is nu ook niet zo eenvoudig is om iemand een vraag te stellen over onze leerstof - sinds we begonnen zijn, heb ik mijn medestudenten amper leren kennen.'

Andreas (18): 'Geruisloos van de gewone lesweken in de examenperiode gegleden'

Andreas Lorrain (18) uit Laken zit in het tweede jaar van de bachelor Wiskunde en Datascience aan de Vrije Universiteit van Brussel.

'Normaal verandert met het begin van de examens ook je levensstijl een beetje. Nu gleed ik geruisloos van de gewone lesweken in de examenperiode, alsof er geen verschil was. Ik ben niet de meest sociale persoon en heb altijd graag op mijn eentje gestudeerd, maar nu heb ik zelfs last van het uitzichtloos thuiszitten. Alsof er een sluier van eentonigheid over mijn dagen hangt.

Een duidelijke dagindeling met strikte blokuren en pauzemomenten helpt me om te focussen. Daar probeer ik me dus nauwgezet aan te houden. Positief aan de huidige situatie is dat de meeste examens nu open boek zijn. Dat vind ik wel aangenaam, want de focus ligt dan op het begrijpen van de leerstof, in plaats van puur uit het hoofd leren.

Na het studeren videochat ik wel eens met vrienden om te horen hoe het met hen gaat of sturen we wat memes over en weer, kwestie van de moed erin te houden. Thuis heb ik ook mensen om me heen en is het avondeten een echt gezinsmoment. Al moet ik zeggen dat ik wel blij ben dat mijn broertje van zeven overdag opnieuw naar school gaat, want die kan nogal luid zijn (lacht).'

Marilyn (19): 'Ik heb beslist om de examens uit te stellen'

Marilyn Cardon (19) uit Gent zit in haar zesde jaar Haartooi bij kappersschool Richtpunt.

'Voor de kerstvakantie had ik het erg moeilijk. We kregen veel online taken binnen, de examens naderden en door de omstandigheden vond ik geen model voor mijn eindwerk. Bovendien is het lastiger om een hele dag online livesessies te volgen dan sommigen denken.

De laatste weken hakte de lockdown er ook mentaal zwaarder in. In maart zag ik die nog als een kans om even tijd voor mezelf te nemen, maar nu word ik er moedeloos van. Elke dag is exact zoals de vorige, en het einde is nog niet in zicht. Naar buiten gaan heeft weinig nut. Je kan gaan wandelen of gaan sporten, maar al die dingen heb je toch al honderd keer gedaan. In samenspraak met mijn dokter heb ik uiteindelijk dan ook beslist om mijn examens uit te stellen. Ik had last van paniekaanvallen en ben enkele keren bijna flauwgevallen - de stress werd me gewoon te veel.

Ondertussen gaat het beter met me en lukt het me ook om me te ontspannen. Mijn beste vriendin zit in mijn bubbel en samen zorgen we ervoor dat dat we elkaar ieder weekend zien. Met andere vrienden ga ik al eens wandelen of houden we een Netflix-avond. Ik weet bij wie ik terecht kan - dat vind ik zeker in deze tijden enorm waardevol.'

Anke (20):'Alle leuke dingen aan de richting vallen weg'

Anke Van der Jeugt (20) uit Lokeren combineert haar derde bachelor Logopedische Wetenschappen aan de Universiteit van Gent met de opleiding Klassieke Muziek aan het Conservatorium.

'Ik beleef minder plezier aan school. Vooral bij mijn opleiding aan het conservatorium heb ik het gevoel dat ik veel mis. Geen examen viool, niet samen kunnen spelen, geen orkest of kamermuziek - alle leuke dingen aan de richting vallen weg.

© GF / Ju Kodak

Sinds oktober is studeren voor de examens zowat het enige dat je kunt doen om je bezig te houden. Ook het gebrek aan perspectief is deprimerend, want na de examens zal ik nog steeds niets mogen doen en niemand mogen zien. Omdat ik twee richtingen combineer heb ik altijd veel energie gestoken in een goede planning, maar nu heb ik geen idee hoe de komende maanden er uit zullen zien.

Ik merk dat steeds meer vrienden zware dipjes hebben. Zelfs zij die doorgaans goed kunnen relativeren geven nu toe dat ze het niet meer zien zitten. Mijn eigen moeilijke momenten komen vaak uit het niets. Soms zou ik me graag uitschrijven of gewoon enkele dagen in bed blijven liggen, maar dat helpt me ook niet vooruit. Ik begrijp waarom de huidige maatregelen nodig zijn, maar dat maakt het er niet makkelijker op. Gelukkig haal ik nog wat plezier uit kleine dingen, zoals repeteren met twee medestudenten of een muziekopname maken voor een vriend. Opnieuw dingen kunnen doen, dat maakt een enorm verschil.'

Elise (18): 'Het zal ooit beter worden'

Elise Deneir (18) uit Izegem startte in september vorig jaar met de educatieve bachelor Lager Onderwijs aan Vives Torhout.

'Ik had me mijn eerste jaar hoger onderwijs helemaal anders voorgesteld, maar het lukt me wel om ermee om te gaan. Ik weet dat het ooit beter zal worden, dat ik op een bepaald moment wel van het échte studentenleven zal kunnen proeven - dat helpt me om positief te blijven. Ik verlang er al naar om 's avonds uit te gaan en de volgende dag met een kater te studeren (lacht).

Op dit moment heb ik drie examens achter de rug. Of ze goed gelukt zijn kan ik niet goed inschatten, aangezien ik niets heb om ze mee te vergelijken. Verder gaat het blokken best goed. Ik doe het op mijn eentje, maar neem op tijd een pauze om te gaan wandelen of te ontspannen. Bovendien zit ik eigenlijk al sinds september achter mijn bureau, zo anders is de blokperiode dus niet. Ik ben vooral blij dat ik iets heb om naar uit te kijken. In het tweede semester hebben we stages waarbij we voor de klas mogen staan. Waarschijnlijk worden dat de drie leukste weken van het academiejaar.'

