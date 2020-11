Werkgevers mogen aanvullend zwangerschapsverlof voorbehouden voor vrouwen, ook wanneer de vader het kind alleen moet opvoeden. Dat heeft het Europese Hof van Justitie woensdag geoordeeld.

Het Hof boog zich woensdag over een zaak uit Frankrijk, waar een alleenstaande vader na het verstrijken van het wettelijke vaderschapsverlof een aanvullend, onbetaald verlof werd geweigerd dat wel wordt toegekend aan vrouwen die hun kind alleen moeten opvoeden.

In zijn arrest erkent het Hof dat discriminatie tussen man en vrouw wettelijk verboden is, maar dat neemt niet weg dat de lidstaten een aanvullend verlof kunnen voorbehouden voor vrouwen, 'niet in hun hoedanigheid als ouder, maar in verband met de gevolgen van zwangerschap en moederschap'.

'Zo'n aanvullend verlof moet dienen ter bescherming van de biologische gesteldheid van de vrouw en de speciale relatie tussen haar en haar kind tijdens de periode na de geboorte', zo stelt het Hof in een mededeling.

