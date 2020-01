Gwyneth Paltrow verkoopt een kaars met vaginageur. Of beter: met háár vaginageur. Innovatief, misleidend of zelfs gevaarlijk? De meningen zijn verdeeld.

De verkoopcijfers spreken voor zich. Amper een uur na de lancering waren alle exemplaren de deur uit. Opvallend, want met een prijskaartje van 67,50 euro is deze geurkaars nu niet bepaald goedkoop. Het idee ontstond min of meer per ongeluk tijdens een testsessie die nieuwe geuren moest opleveren. 'O, dit ruikt naar mijn vagina', liet Gwyneth Paltrow zich bij een van de aroma's ontvallen. Haar parfumeur Douglas Little ging meteen met het parfum aan de slag. Het eindresultaat is een mix van geraniums, bergamot, ceder, damastrozen en muskuszaad: een combinatie die de actrice zelf omschrijft als 'grappig, prachtig, sexy en onverwacht'. Dat laatste klopt vooral als je kijkt naar de marketing van het product. De gemiddelde vagina ruikt niet bepaald naar een bosje bloeiende geraniums. Ook de omschrijving van een geurkaars is meestal een pak abstracter. Maar door 'This smells like my vagina' groot uit te spelen op de verpakking, stopt de bekende actrice een onschuldig interieurproduct in een erotische jasje. Door dat ook nog eens aan haar eigen persona te koppelen, maakt de actrice de controverse totaal. Onverwacht, maar vooral strategisch, zo bewijzen de verkoopcijfers en de vele reacties op het internet. Met deze stunt is Paltrow niet aan haar proefstuk toe. Met haar bedrijf Goop brengt ze het ene na het andere dubieuze lifestyleproduct op de markt, vaak met een seksuele connotatie. Herinner je je bijvoorbeeld het vaginastoombad of de vaginale eieren van edelsteen die de superster eerder lanceerde. Het stoombad 'stimuleert de aanmaak van hormonen, versterkt het zenuwstelsel en beschermt de baarmoeder tegen tumoren', aldus de website van Goop. De vaginale eieren dienen volgens de superster om de bekkenbodemspieren te versterken, de menstruatiecyclus te reguleren en te voorkomen dat je last krijgt van ongewenst urineverlies. En laat ons ook die andere uitgang niet vergeten. In een uitgebreide detoxgids raadt Goop een kit aan waarmee je koffie langs je anus kunt inbrengen om je binnenkant eens goed te spoelen. Kortom: een koffielavement.'Goed gedaan Gwyneth, eindelijk iemand die loyaal aandacht besteed aan het vrouwelijke lichaam', zou je kunnen denken. Met haar producten slaagt de actrice er steevast in om onsexy onderwerpen op de publieke agenda te zetten. Vaginale geurtjes is iets wat we vooral associëren met reclames over geparfumeerd maandverband en de - vaak schadelijke - zepen om je boeltje down under bacterievrij te houden. Dit soort producten baseren zich op taboe en schaamte, terwijl de actrice een gezellige bijklank geeft aan vaginageurtjes. Daarvoor verdient ze krediet, al is er ook een schaduwzijde.Veel van wat de actrice op haar website beweert, heeft namelijk geen enkele wetenschappelijke grond. Zo riep de Californische toezichthouder Goop op het matje wegens de vaginale eitjes. Er is immers geen wetenschappelijk bewijs voor de heilzame werking ervan. Het begeleidende tekstje op de site was gebaseerd op pseudowetenschap, de reclame erbij ronduit misleidend. Het resultaat: een boete van 145.000 dollar. Bovendien is de 'gouden tip' van Paltrow om te slapen met de eitjes ronduit gevaarlijk. Gynaecologen waarschuwen dat jade poreus is en dus heel de nacht lang bacteriën kan loslaten in je vagina met het risico om het toxic shock syndrom op te lopen. Ook het vaginastoombad dat voor 45 dollar te boeken is via Goop, doet de wenkbrauwen fronsen. Zolang je er geen chemicaliën aan toevoegt, kan het wellicht geen kwaad, maar in principe is de vagina een zelfreinigende biotoop. Waarom zou je dan 45 dollar neertellen om boven een emmer kokend water te gaan zitten? Is dat dan werkelijk beter dan die vaginale zepen die de lactobacillen onder druk zetten? Hoe meer gezondheidsgoeroes dubieuze producten op de markt brengen die beloven je welzijn te verbeteren, hoe meer mensen in de war geraken over wat ze moeten geloven. Van die verwarring maakt de gewiekste zakenvrouw gretig gebruik. Er iseen grote interesse in alternatieve geneeswijzen en 'out of the box'-therapieën en daar is zij met een sierlijke yogabeweging opgesprongen. Binnenkort breidt ze haar wellnessimperium zelfs uit met een zesdelige docureeks op Netflix ,'The Goop lab'. Daarin stort de actrice zich in de naam van de pseudowetenschap onder meer op psychedelica, koudetherapie en - opnieuw - het vrouwelijk genot. De reeks is de natte droom van elke ondernemer: reclame verpakt in een wetenschappelijk format. Goed voor je geloofwaardigheid en dus ook voor je verkoopcijfers. Al hoeft Gwyneth over dat laatste natuurlijk niet wakker te liggen.Alternatieve therapieën, workshops en geneesmiddelen krijgen al snel een positief aura omdat ze tegenover klassieke geneeskunde geplaatst worden. Baat het niet, dan schaadt het niet, lijkt het wel. Niet dat de status quo uitdagen automatisch belachelijk is, maar je kunt er ook gevaarlijk ver in gaan. Bovendien is dit soort bedrijven niet op zoek naar de heilige graal op gezondheidsvlak, wel naar een manier om zoveel mogelijk winst te maken. Als die twee toevallig samengaan, is dat mooi meegenomen. Verwacht er vooral niet te veel van. Als er iets is dat echte extase in de weg staat, dan is het wel teleurstelling.