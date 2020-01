De NMBS gaat genderneutrale toiletten bouwen in elk station. Dat blijkt uit een groot toiletplan waar de spoorwegmaatschappij momenteel aan sleutelt.

De afgelopend dagen was er behoorlijk wat aandacht voor treinreizen. Vorige week raakte bekend dat de nachttrein van Brussel naar Oostenrijk na meer dan tien jaar opnieuw rijdt. Ook Zweden plant verschillende treintrajecten naar Europese steden. In eigen land denkt de NMBS dan weer aan het comfort van de dagelijkse pendelaars. Dat blijkt uit het grote toiletplan van de spoorwegmaatschappij, waarover De Standaard schrijft.

Tegen de zomer komter een uniform toiletbeleid voor elk station. Concreet betekent dat dat er sanitaire voorzieningen komen in elk station, hoe klein ook. Die voorzieningen zullen op elk moment toegankelijk zijn. Dat klinkt logisch, maar momenteel zijn niet alle wc's in gebruik buiten de kantooruren. In de grotere stations worden de toiletten onderhouden door het personeel. In kleinere stations wordt er gedacht aan toiletten met automatische poortjes, die tegen betaling openen.

'We willen dat de toiletten toegankelijk zijn voor iedereen. Er komen genderneutrale toiletten, en we voorzien in de dames- én ­herentoiletten een uitrusting om baby's te verzorgen', legt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman uit. Door de pendelaars te laten betalen voor de toiletten, worden de kosten voor de installatie ervan gedekt.

