Op kamp gaan betekende ooit dat je met de mutualiteit naar Maloja vertrok, een Frans taalbad nam of de hele dag in een sporthal doorbracht. Vandaag kunnen jongeren kiezen uit een enorm, en vooral enorm verrassend aanbod.

Wat? Bushcraft XL staat voor 8 dagen outdoor avontuur: vuur maken met een vuurboog, eetbare planten zoeken, koken op open vuur, wilde dieren spotten, een natuurlijke shelter bouwen, kortom, het avontuur opzoeken.

Waar? Wanyi Park in Viroinval Voor wie? Voor jongeren van 12 tot 16 jaar Organisator? Freetime, een vzw met meer dan 30 jaar ervaring, wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans geven om in hun vrije tijd hun interesses en talenten te ontdekken en te ontplooien. Daarom komen ze met zo'n breed mogelijk aanbod van creatieve, sportieve, ontdekkingsgerichte, educatieve, thematische, culturele en sociale kampen.Andere aanraders: Outdoor Flandriens XL is een avontuurlijke week rond de heuvels van de Ronde, Extremis Flight is er voor wie kickt op snelheid en hoogte, maar ook een hondenkamp of een achtdaagse avontuurlijk koken staat op het programma. Meer weten? freetime.be Wat? In een voormalige kazerne in Helchteren worden sinds 2015 asielzoekers opgevangen. Samen met een groepje leeftijdsgenoten help je deze week allerlei activiteiten te organiseren voor de kinderen van de asielzoekers. Er wordt gesport, gespeeld en geknutseld, er zijn themadagen en ook uitstappen om er een verrassende week van te maken. Waar? Helchteren Voor wie? Voor jongeren vanaf 15 jaar Organisator? Bouworde vzw organiseert al sinds 1953 vrijwilligersreizen, ook wel bouwkampen genoemd, in binnen- en buitenland. Tijdens zo'n vrijwilligersreis voer je vijf dagen per week allerlei technische, sociale en/of ecologische taken uit, met en voor de plaatselijke bevolking. Intussen leer je de streek en de cultuur op een andere manier kennen. Andere aanraders: misschien wil je meehelpen op een ecologische buurtboerderij of klussen in een ecologisch opleidingscentrum? Er zijn ook heel wat buitenlandse vrijwilligersvakanties, waarbij je bijvoorbeeld een dorp helpt te renoveren in Portugal of meedraait in een ecologische woon- en werkgemeenschap in Frankrijk. Meer weten? bouworde.be Wat? ZangLAB staat voor jammen, performen, zingen en vocal coaching. Na een week vol beats & rhymes ben je klaar om een songtekst te schrijven en een stukje zang op te nemen tijdens een studiosessie mét fotoshoot of live performance. Waar? Brugge Voor wie? Jongeren van 12 tot 16 jaar Organisator? VOXX Academie is een werkplek, inclusief opnamestudio, voor al wie zin heeft om te creëren. Tijdens de VOXX vakantiestages wil deze creatieve ploeg jong geweld op een ongedwongen wijze samenbrengen en meeslepen. De focus ligt op schrijven, spreken, vertellen, zingen en muziek maken, zowel individueel als in groep, bovendien wordt er naar een performance toe gewerkt. Andere aanraders: behalve voor zang & songwriting kun je ook voor een week boordevol muziek & theater kiezen. Dat heet dan De PerformanceSTUDIO. Meer weten? voxxacademie.be Wat? Tijdens dit fashionkamp stamp je samen met andere modeliefhebbers een eigen modelabel uit de grond. Je duikt het atelier in, maar dat niet alleen: je zet ook een on- en offline campagne op en werkt een businessmodel uit, bovendien onmoet je influencers uit de mode- en marketingwereld en volg je een trendworkshop bij JBC. Waar? Gent en Kortrijk (juli) en Antwerpen (augustus) Voor wie? Voor jongeren van 12 tot 18 jaar Organisator? Junior Argonauts vzw heeft een missie: jongeren future-proof maken. Met hun creatieve kampen stimuleren ze op een leuke en ontspannen manier de ondernemerszin. De organisatie laat tieners op een ludieke manier ontdekken wat hun talenten zijn, en daarbij worden ze gecoacht door experts uit het bedrijfsleven. Andere aanraders: tijdens het robotkamp leer je je eigen robot bouwen, maar ook een droomgame ontwikkelen of een kamp voor junior ondernemers is een optie. Meer weten? juniorargonauts.be Wat? Tijdens het kamp Vlot Ragnar stap je in de voetsporen van de legendarische Ragnar Lodbrok en waan je je een Viking. Met een zelfgebouwd vlot vaar je de Ourthe af en tussendoor doe je de favoriete activiteiten van de Vikingen. Slapen en eten doe je in eigen nederzettingen aan de oever van het water. Waar? La Roche-en-Ardenne Voor wie? Voor jongeren van 14 tot 18 jaar Organisator? Koning Kevin organiseert naast activiteiten en cursussen heel wat creatieve kinder- en jongerenvakanties waarbij een speelse, verantwoordelijke en bezielde houding wordt gestimuleerd. De jeugdwerkorganisatie is voortdurend op zoek naar vernieuwing, schuwt het experiment niet en gaat kruisbestuivingen aan met andere organisaties. Andere aanraders: experimenteer met streetart, verzamel oude toestellen en bouw daarmee nieuwe installaties of onderzoek het geluid van een stad en duik daarmee vervolgens de studio in. Meer weten? koningkevin.be Wat? Tijdens de driedaagse Maak je eigen Radio 2-journaal bivakkeer je bij Radio 2 Limburg. Nadat je uitgebreid de studio's hebt bezocht, is het aan jou: je maakt een live radioshow met geflipte reportages en bizarre nieuwsfeiten én mag ook nog eens een playlist samenstellen. Waar? Hasselt Voor wie? Voor jongeren vanaf 13 jaar Organisator? Villa Basta vzw is een creatief jeugdcultuurhuis dat jongeren laat experimenteren met theater, dans, video, muziek, tekst en beeld. De eigen leefwereld en de verbeelding van de deelnemers vormen steeds de brandstof, de begeleiders helpen hen bij de vertaling naar een tastbaar resultaat. Niet simpelweg uitvoeren maar zélf kunst scheppen, daar draait het om bij Villa Basta. Andere aanraders: fotograferen, dj'en, een televisieformat bedenken en zelfs regisseren... Meer weten? villabasta.be Wat? Actie is hét codewoord tijdens het Action Sports Film Camp. Niet alleen ga je surfen, raften, skateboarden, beachkiten en mountainbiken, een professional leert je hoe je al die activiteiten cool in beeld brengt, helpt je bij de montage en zorgt dat je tegen het einde van de week met een filmpje kunt uitpakken. 's Avonds is er tijd voor een graffitiworkshop, surfen bij zonsondergang en natuurlijk een kampvuur. Slapen doe je trouwens in een omgebouwde schoolbus. Waar? Wenduine Voor wie? Voor 15 en 16-jarigen Organisator? Elephant Camps wil jongeren sportief uitdagen en belooft extreem veel actie. Met het strand van Wenduine vlakbij lukt dat moeiteloos, maar ook op het terrein zijn er slacklines, trampolines, Indo boards, skateramps en meer om tussendoor nog wat energie kwijt te spelen. Andere aanraders: elk kamp is gelinkt aan boardsporten, met op het programma een mix van surfen, skateboarden, wakeboarden en beachsports. Meer weten? elephantcamps.be Wat? Je jaarlijkse skivakantie gemist? Dit alternatief verzacht de pijn: sneeuw gegarandeerd, bovendien krijg je vier uur ski- of snowboardles van een gediplomeerd monitor waardoor je klaar bent voor het volgende skiseizoen. En als après-ski? Allerhande off-pistespelletjes. Waar? Wilrijk Voor wie? Voor jongeren tot 16 jaar Organisator? Kriebels & Kuren is een geoliede machine met meer dan twintig jaar ervaring in het organiseren van vakanties in kleine groepen. Hier boek je zowel avontuurlijke als speelvakanties in binnen- en buitenland. Andere aanraders: heel wat actie op het programma met onder andere paardrijden, bergtochten, natuurexpedities, kookworkshops en danslessen. Meer weten? kriebelsenkuren.be Dit is maar een selectie uit een gigantisch aanbod aan originele, verrassende kampen voor avonturiers, creatievelingen, natuurliefhebbers en sportievelingen. Meer kampen in Vlaanderen en Brussel vind je op de handige zoeksitekampzoeker.be. Is je tiener toe aan een buitenlands avontuur? Ook op dat vlak is er een groot aanbod aan sportieve en culturele vakanties, maar ook relaxvakanties met leeftijdsgenoten én onder begeleiding in onder andere Spanje, Frankrijk, Portugal, Italië, Kroatië en Noorwegen. Check het aanbod bijvoorbeeld van boardx.be, koningkevin.be, kriebelsenkuren.be, bouworde.be, summerbash.be, jongerentravel.be en flowtrack.be.Nee dus, op dit ogenblik is het voor elke organisatie koffiedik kijken, toch staan alle programma's online en worden er al volop zomerkampen geboekt. Sowieso geldt er voor elk kamp flexibiliteit wat betaling en annulatiemogelijkheden betreft, en worden diverse maatregelen getroffen om alles veilig en gezond te laten verlopen. Check bij je voorkeurorganisaties.