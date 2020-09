Pink Ribbon, de nationale organisatie die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker, lanceert haar nieuwe campagne. Het nieuwe lintje dat daarbij hoort, is ontworpen door de voormalige atletes en ontwerpsters Elodie Ouédraogo en Olivia Borlée.

Elodie Ouédraogo en Olivia Borlée willen met hun lintje aandacht vragen voor wat nog steeds de meest voorkomende kanker bij vrouwen in België is.

Bij de lancering van de campagne stond het nieuwe roze lintje centraal. Het Pink Ribbon-lintje van 2020 draagt de creatieve en sportieve signatuur van de twee ex-atleten: het is lichtroze met een sportief design in de vorm van een schoenveter.

Elodie en Olivia, die hun eigen sportlabel 42|54 hebben, twijfelden niet en waren meteen bereid om het nieuwe lintje te ontwerpen, zegt Pink Ribbon in een persbericht. "Als je gezond bent, lijkt alles vanzelfsprekend", vertelt Elodie, "tot je met een vreselijke ziekte als borstkanker geconfronteerd wordt en ineens beseft dat leven eindig is. Sport geeft je de mentale kracht om tegenslagen te overwinnen."

Borlée is daarnaast ook ambassadrice van De Roze Mars, Pink Ribbon's online wandelchallenge die eveneens start op 1 oktober. De uitdaging van die challenge is gedurende oktober elke dag minstens 10.000 stappen te zetten. Het Pink Ribbon-lintje is dit jaar te kopen in verschillende supermarkten en dagbladhandels. Een lintje kost 3 euro, hiervan gaat 2 euro rechtstreeks naar het goede doel. (Belga)

