Elk jaar meer meldingen van genderdiscriminatie

'Of het nu gaat om vrouwen, mannen of transgender personen, genderdiscriminatie is nog steeds een belangrijk probleem', klinkt het.

'We zijn nog ver verwijderd van een samenleving waarin iedereen vrij kan leven, ongeacht haar of zijn gender', stelt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het IGVM, vast. 'Een gezin stichten terwijl je werkt, hetzelfde loon krijgen als je collega, aangenomen worden voor je competenties, de sport van je keuze beoefenen, met respect behandeld worden...' In 2018 kreeg het Instituut 818 meldingen, waarvan 355 informatievragen, 258 klachten en 205 mededelingen.

Meer meldingen van seksisme

De meest gemelde vormen van discriminatie zijn directe discriminatie, discriminatie op grond van geslacht en discriminatie op grond van moederschap. Vrouwen vormen de grootste groep slachtoffers. De helft van de meldingen is afkomstig van vrouwen, ongeveer dertig procent van mannen. Bijna de helft, 45 procent, van de meldingen gaat over werk. Een op de vijf meldingen gaat over seksisme, een ander vijfde over zwangerschapdiscriminatie. Voor seksisme gaat het dan over seksisme op straat, maar ook in toenemende mate over seksistische haatspraak online.

In vergelijking met 2017 is het aantal seksimemeldingen met een kwart gestegen. Eind 2017 voerde het Instituut een campagne over zwangerschapsdiscriminatie, maar ook in 2018 bleven die meldingen binnenlopen, zegt Stevens nog.

'Transgenderisme'

Het aantal meldingen over 'transgenderisme' is met 63 procent gestegen in 2018. Dat heeft onder meer te maken met de nieuwe wet. Moeilijkheden om een verzekering af te sluiten komt ook regelmatig terug bij de meldingen van transgender personen.

Een melding doen kan via het nummer 0800/12.800 of via een formulier op igvm-iefh.belgium.be.